Así fue la boda de la nieta de Joe Biden en la Casa Blanca

Naomi Biden, nieta del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, contrajo matrimonio en una ceremonia organizada en el Jardín Sur de la Casa Blanca con 250 invitados. Así fue la boda con su prometido Peter Neal.

Desde el pasado 13 de noviembre, la nieta del presidente Joe Biden anunció que celebraría su boda en el Jardín Sur de la Casa Blanca, "con apoyo del servicio secreto y con el respaldo de los perros", publicó a través de su cuenta de Twitter.

Sooo not sure how best to update but was supposed to do so weeks ago…but we have finally figured out where the ceremony will be…and much to the relief of secret service and with the dogs’ endorsement…we’ll be getting married on the South Lawn! Couldn’t be more excited 🥹 pic.twitter.com/CHfvmJ9ZHL — Naomi Biden (@NaomiBiden) July 28, 2022

De acuerdo con información de la Asociación Histórica de la Casa Blanca, la ceremonia en la que Naomi Biden, de 28 años, contrajo matrimonio con Peter Neal, fue la primera en celebrarse en el Jardín Sur.

La pareja, que se conoció desde hace cuatro años en Nueva York, contrajo matrimonio en una ceremonia realizada este 19 de noviembre a las 11:00 horas en el Jardín Sur de la Casa Blanca, donde se dieron cita alrededor de 250 invitados.

Nieta de Joe Biden se casa en la Casa Blanca

Naomi Biden portaba un vestido de manga larga y cuello alto con un velo muy largo de color blanco, mientras que el novio utilizaba un traje diseñado por Ralph Lauren.

Naomi Biden y Peter Neal|Twitter/NaomiBiden

La ceremonia se celebró de manera privada y cerrada a la prensa, sin embargo, según el reporte de diversos medios locales, la boda efectuada al interior de la Casa Blanca estuvo acompañada bajo un sol radiante, pero con temperaturas de unos 4 °C, misma que no impidieron la decoración con coronas y guirnaldas de flores blancas.

Vista exterior de la Boda de Naomi Biden con Peter Neal, la cual se realizó de forma privada.|Sarah Silbiger/Reuters

Naomi Biden caminó por un pasillo que llevaba desde la Sala de Recepciones Diplomáticas hasta un altar formado por arbustos y flores blancas para dar el "sí quiero" a su prometido, quien se graduó hace poco en Derecho y trabaja en el Centro de Leyes sobre Seguridad Nacional de la Universidad de Georgetown.

Después de la ceremonia que unió en matrimonio a la nieta de Joe Biden con su prometido, tanto los invitados como la comitiva nupcial volvieron al interior de la Casa Blanca para el almuerzo, que estaría acompañado más tarde por una recepción nocturna con postres y baile.

La información fue confirmada más tarde por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden a través de un comunicado.

