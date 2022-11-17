Elecciones intermedias de EU: ¿Qué pasará con un gobierno dividido?

El miércoles 16 de noviembre, los republicanos alcanzaron los 218 escaños necesarios para quedarse con el control de la Cámara de Representantes en las elecciones intermedias de EU 2022. Con este triunfo, el país tendrá un gobierno dividido el próximo año; pero ¿qué significa esto y qué pasará en Estados Unidos?

El término de gobierno dividido se refiere a que las dos cámaras están bajo el control de un partido diferente. Para el 2023, la Cámara de Representantes será liderada por los republicanos, mientras que el Senado quedará en manos de los republicanos.

Actualmente, la Cámara Baja está a cargo de los demócratas liderados por Nancy Pelosi, quien dejará su cargo en enero del próximo año, luego de que este jueves anunció que no buscará su reelección como líder del partido.

When I think of Nancy Pelosi, I think of dignity.



History will note her as the most consequential Speaker of the House of Representatives in history – she is first, last, and always for the people. America owes her a debt of gratitude for her service, patriotism, and dignity. pic.twitter.com/U2xvEVC1E5 — President Biden (@POTUS) November 17, 2022

Mientras que el Senado de Estados Unidos está empatado; sin embargo, el voto de desempate está a cargo de la demócrata Kamala Harris.

El hecho de que ambas cámaras estuvieras bajo el dominio demócrata dejaba el paso libre al presidente Joe Biden para aprobar sus reformas, lo que cambiará con un gobierno dividido.

No obstante, esta situación es bastante común en EU desde los años 70. El caso más reciente ocurrió en la presidencia de Donald Trump, cuando los demócratas controlaban la Cámara de representantes y los republicanos el Senado.

¿Qué pasará con un gobierno dividido en EU?

El hecho de tener un gobierno dividido después de las elecciones intermedias de EU, podría significar dos años de confrontación entre los legisladores.

"Creo que un acuerdo bipartidista sería muy difícil, dada la enorme división entre los dos partidos en casi todas las cuestiones importantes a las que se enfrenta el país", dijo Alan Abramowitz, un politólogo de la Universidad Emory al medio británico BBC.

Aunque los republicanos apenas alcanzaron la mayoría mínima, es suficiente para frenar la agenda del presidente durante los últimos dos años de Joe Biden al frente de la Casa Blanca.

Los proyectos de ley tienen que ser aprobados por las dos cámaras, lo que podría estancar las legislaciones o hacer que se caigan si alguna de las cámaras lo veta.

La BBC explica que “un gobierno dividido significa que cada partido político puede vigilar al otro, por ejemplo, controlando medidas de gasto no deseadas o bloqueando ciertos proyectos para que evitar que se conviertan en ley”.

No obstante, el presidente Joe Biden dijo estar dispuesto a trabajar de la mano con los republicanos para llegar a acuerdos que ayuden al país a salir de la inflación y los problemas económicos.