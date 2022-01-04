¿Quiénes son los Bogdanoff, gemelos que murieron por Covid-19?

Los gemelos Igor y Grichka Bogdanoff son dos estrellas de la televisión francesa, quienes fallecieron a los 72 años de edad a causa del Covid-19 con cinco días de diferencia, en el hospital de París Georges Pompidou.

Los gemelos Bogdanoff se volvieron famosos entre 1979 y 1985 cuando estrenaron su programa 'Temps X', en el cual hablaban sobre temas de ciencia, sin embargo, debido a sus teorías se ganaron críticas de los científicos franceses.

Aunque Igor era doctor en Física Teórica, y Grichka era doctor en Matemáticas y licenciado en Ciencias políticas, otros expertos científicos criticaron sus escritos y divulgaciones tras asegurar que estaban llenos de errores y sinsentido.

También eran reconocidos por formar parte de la realeza austriaca, pues la madre de los gemelos fue la condesa austriaca María Maya Kolowrat-Krakowská. Además, Igor se casó con Amelia de Borbón-Parma, prima del rey Felipe.

Igor se casó otras dos veces, antes de su matrimonio con María Maya, en total, de sus tres matrimonios, concibió seis hijos. Por su parte, su hermano gemelo, nunca se casó ni tuvo hijos.

Los gemelos Bogdanov también se hicieron populares por sus adicciones a las operaciones, que al final les provocaron graves deformaciones en el rostro, aunque ellos siempre negaron hacerse retoques y aseguraron que todo lo que hacían en su cara era ciencia.

Mueren por Covid-19 los gemelos Bogdanov

De acuerdo con medios parisinos, los hermanos Bogdanov fueron hospitalizados el pasado 15 de diciembre tras contagiarse de Covid-19, donde permanecieron hasta el día de su muerte.

Grichka murió el pasado 28 de diciembre y su hermano Igor, falleció este lunes

3 de enero. Tras su muerte, destacó que ninguno de los gemelos aceptó vacunarse contra el Covid-19.

Al respecto, un amigo de ambos indicó que ellos no eran antivacunas porque “no se movilizaban en contra de la administración general de la vacuna contra el Covid-19 en la sociedad, pero sí eran antivacunas consigo mismos”.