Misteriosa bola gigante de metal aparece en Japón y genera miedo

La población de Hamamatsu se encuentra consternada por la aparición de una extraña e inexplicable bola gigante de metal, la cual amaneció sobre su costa, en la prefectura de Shizuoka, el pasado 18 de febrero; sin embargo, desde entonces no ha podido ser removida debido al miedo por ser un objeto desconocido para las autoridades de Japón.

Lo extraño de la aparición de esta gran bola metálica provocó que las autoridades niponas establecieran un perimetro y llamaran a un escuadrón antibombas, quienes tuvieron la encomienda de analizar superficialmente la pieza, ya que existía un profundo miedo de que se tratara de un explosivo al asociarlo con una mina antigua.

De acuerdo con el reporte policial, se trata de una esfera de metal con un diámetro aproximado de 1.5 metros. Respecto al interior de la bola, las autoridades aseguran que está hueco por dentro, ya que realizaron pruebas con Rayos X y se determinó que no había riesgo de explosión; sin embargo, hasta el momento no ha sido retirada de la playa y su aparición sigue siendo un misterio.

¿Cómo apareció la bola gigante de Japón?

La aparición de la bola gigante de metal en la costa de Enshuhama en Nishi-ku fue espontánea, pues el primer reporte que se tiene es de un individuo que caminaba cerca de la playa y que de pronto vio a lo lejos una esfera metálica, ya oxidada según muestran las imágenes difundidas entre el lunes y martes por Fuerzas de Autodefensa y por la Guardia Costera de Japón.

A pesar de que el riesgo de explosión fue levantado, se mantiene el perimetro de al menos 200 metros a la redonda, pues continúan realizándose las investigaciones pertinentes para encontrar el origen del esférico, el cual ya generó todo tipo de reacciones en redes. Desde un OVNI hasta residuos de la Guerra o simplemente chatarra del mar, la bola gigante no deja de generar curiosidad.

¿Qué pasó con los globos espias chinos en Estados Unidos?

Al tratarse de un objeto no identificado, otros usuarios intentaron asemejarlo con los famosos "globos espias chinos" que se han localizado espacio aéreo estadounidense en las últimas semanas; sin embargo, no existe ningún vínculo entre las dos apariciones.

Fue a principios de febrero cuando se vio el primer objeto volador en EU, el cual fue adjudicado inmediatamente a China tras derribarlo; sin embargo, el gobierno del país asiático aseguró que se trataba de un globo de investigación meteorológica que había perdido su rumbo.