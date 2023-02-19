China advierte “consecuencias” a Estados Unidos por polémica de globo

Este domingo (19 de febrero de 2023), China advirtió a Washington que "asumirá todas las consecuencias" si intensifica la polémica acerca de un globo que el ejército de Estados Unidos derribó este mes.

Através de un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores del "Gigante Asiático" ha señalado que Beijing "seguirá hasta el final" en caso de que "Estados Unidos insista en aprovecharse del asunto".

El 4 de febrero (2023), un avión militar de Estados Unidos derribó lo que Washington denomina como un globo espía de China, después de que hubiera cruzado Norteamérica. Beijing afirma que se trataba de una nave de vigilancia meteorológica errante.

La declaración de China se produjo luego de una reunión entre el jefe de la diplomacia china, Wang Yi y el Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, al margen de la Conferencia de Seguridad de Múnich.

Alto diplomático chino insta a EU a corregir errores en incidente de globo

Wang Yi, alto diplomático de China instó a Estados Unidos a mostrar sinceridad, corregir sus errores, reconocer y reparar el daño que ha causado a las relaciones bilaterales por el incidente del dirigible civil chino no tripulado.

Wang, director de la Oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores del Comité Central del Partido Comunista de China, tuvo un contacto informal con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, a pedido de la parte estadunidense, al margen de la 59ª Conferencia de Seguridad de Múnich en Alemania.

Al calificar el incidente de farsa política creada por Estados Unidos, Wang, también miembro del Buró Político del Comité Central del PCCh (Comité Central del Partido Comunista de China), señaló que China le había comunicado claramente a Estados Unidos que el aerostato civil chino no tripulado, afectado por los vientos del oeste y con una capacidad de autodirección limitada, se desvió de su rumbo planificado y entró en el espacio aéreo estadunidense.

El diplomático chino recalcó en que China instó a Estados Unidos que trabajara con la parte china de forma racional, tranquila y profesional para gestionar el asunto. Sin embargo, Estados Unidos ignoró los hechos básicos y envió descaradamente un avión de combate para derribar con un misil la aeronave que no representaba una amenaza.

China ha protestado enérgicamente contra Estados Unidos por su acción y ha instado a Estados Unidos para que deje de hacer "cosas por necesidades políticas internas". Wang agregó que "Estados Unidos debe mostrar sinceridad, corregir sus errores, reconocer y reparar el daño que ha causado a las relaciones bilaterales por el incidente".