Corea del Norte dispara un misil de largo alcance al mar de Japón

Un día después de que Corea del Norte amenazara con tomar medidas enérgicas contra Corea del Sur y Estados Unidos (EU) por sus próximas maniobras militares conjuntas, el país de Asia oriental lanzó un misil balístico de largo alcance al mar de Japón.

La información fue confirmada por el ejército surcoreano a través de un breve comunicado, en el que se indica que el misil balístico fue disparado alrededor de las 17:22 horas desde Sunan, la zona donde se encuentra el aeropuerto internacional de Pyongyang.

Cabe destacar que Sunan, la zona del Aeropuerto Internacional de la capital, es donde Corea del Norte ha realizado la mayoría de las pruebas de misiles balísticos intercontinentales (ICBM, por sus siglas en inglés) norcoreanos en los últimos años.

Corea del Sur y Japón en alerta tras lanzamiento de misil

De acuerdo con datos de las autoridades japonesas, el misil cayó en aguas dentro de la zona económica exclusiva de Japón más de una hora después de su lanzamiento, lo que indica que se podría tratar de uno de los proyectiles más grandes de Corea del Norte.

🇰🇵🇯🇵 | Corea del Norte realizo un lanzamiento de un misil de largo alcance que pudo verse desde Japón. pic.twitter.com/ZN9BHheGN8 — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) February 18, 2023

La oficina del presidente de Corea del Sur, Yun Suk Yeol, dijo que su director de seguridad nacional, Kim Sung-han, ha presidido una reunión de emergencia para discutir el incidente. En tanto, el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, apuntó que Tokio mantenía una estrecha comunicación con EU y Seúl sobre el lanzamiento, que describió como “un acto de violencia que eleva la provocación hacia el orden internacional”.

Por su parte, EU "condenó enérgicamente" el lanzamiento de un misil balístico que, según Japón, cayó en su zona económica exclusiva; "Este lanzamiento aumenta innecesariamente las tensiones y corre el riesgo de desestabilizar la seguridad en la región",

Seúl y Washington, EU, preparan maniobras militares

El lanzamiento del misil se da después de que Pionyang, capital de Corea del Norte, amenazara el pasado viernes 17 de febrero con una respuesta “persistente y enérgica sin precedentes”, mientras Corea del Sur y EU se preparan para sus maniobras militares anuales, como:



Simulacros nucleares aliados, denominados Ejercicios de Mesa del Comité de Estrategia de Disuasión, en los que participarán responsables de defensa de ambas partes.

Ejercicios de campo ampliados: incluidos simulacros con fuego real.

Los programas de misiles balísticos y armas nucleares de Corea del Norte se encuentran prohibidos por las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero el país de Asia oriental afirma que su desarrollo armamentístico es necesario para contrarrestar las “políticas hostiles” de Washington y sus aliados.