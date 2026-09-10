PRI acusa riesgo de fraude por boletas “planchadas” y cuestiona decisión del INE

La polémica por las llamadas “boletas planchadas” subió de tono este miércoles, luego de que el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, anunciara que su partido impugnará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) relacionada con estos votos.

El tema no es menor: la discusión gira en torno a las boletas que aparecen dentro de las urnas sin doblez o marcadas de una manera que, según los cuestionamientos planteados por opositores, resulta difícil de explicar bajo el procedimiento habitual de votación.

Roberto Madrazo también reaccionó al asunto y calificó como “indignante” que este tipo de boletas no sean consideradas automáticamente inválidas.

¿Qué cuestionan sobre las boletas “planchadas”?

El dirigente priista sostuvo que existe una pregunta básica que, desde su perspectiva, no ha sido respondida de manera convincente: ¿cómo puede introducirse una boleta de tamaño completo en una urna sin doblarla?

Durante una conferencia de prensa en la sede del Senado de la República, Moreno Cárdenas señaló que, por las dimensiones de las boletas, estas deben doblarse para poder ser depositadas en las urnas.

“Aquí se vota la jornada electoral (con una boleta). Ese es su voto. Ahí está. ¿Y cómo lo ingresan a la urna? Háganme ustedes el favor, que no ingresa a la urna. Pueden darle un doblez a la urna. No entra. Lo doblas en cuatro y ya entra el voto aquí. Puede votar cualquier compañero”, afirmó.

El presidente nacional del PRI insistió en que este procedimiento debe revisarse y cuestionó qué ocurrirá cuando una boleta aparezca dentro de una urna sin las características que normalmente tendría después de haber sido manipulada por un elector.

“Esto es lo que no podemos permitir. Dale la vuelta, pártelo en cuatro, que no puede entrar, y lo pueden corroborar lo que es. Entonces, ahí entra la urna y entonces, ¿qué se va a hacer? Díganme ustedes”, cuestionó.

Hoy, desde el @senadomexicano, denunciamos la absurda decisión del @INEMexico de dar por válidas las llamadas #BoletasPlanchadas, papeletas que aparecieron dentro de las urnas sin haber sido dobladas. Por sus propias dimensiones, no existe una explicación lógica para que… pic.twitter.com/uPTWzqKkNK — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) September 9, 2026

PRI llevará el caso ante el Tribunal Electoral

Ante esta situación, Alejandro Moreno anunció que el PRI acudirá al TEPJF para impugnar la determinación adoptada por el INE.

El dirigente priista calificó como un posible riesgo de fraude electoral lo relacionado con las boletas “planchadas” y sostuvo que permitirlas podría generar condiciones preocupantes en futuros procesos electorales.

La acusación es particularmente delicada porque coloca nuevamente bajo discusión el papel del órgano encargado de organizar y arbitrar las elecciones.

“Es una burla”: Madrazo arremete contra el INE

Roberto Madrazo fue todavía más directo en su crítica.

“Lo de las boletas planchadas es indignante. Los propios consejeros electorales reconocen que existen boletas planchadas y marcadas dentro de las urnas —que la única forma de que hayan llegado ahí es que fueran colocadas antes de la jornada electoral—, y aun así deciden que esos votos NO sean considerados inválidos automáticamente. Es una burla”, escribió.

El priista también cuestionó la actuación del árbitro electoral y afirmó que el INE es “cada vez menos imparcial y más débil frente a elecciones a modo”.

Sus señalamientos, sin embargo, corresponden a una postura política sobre la decisión y no deben confundirse con una determinación judicial que establezca que las boletas fueron colocadas previamente en las urnas.

Precisamente por eso, la impugnación anunciada por el PRI será relevante: el TEPJF tendrá que revisar los argumentos contra la determinación del INE y resolver si existen elementos suficientes para modificarla.