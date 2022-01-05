Bolsonaro sale del hospital tras sufrir una obstrucción intestinal

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, confirmó la mañana de este miércoles que fue dado de alta del hospital, dos días después de ingresar por una obstrucción intestinal.

“Siendo dado de alta ahora. Gracias a todos”, escribió Bolsonaro en su cuenta de Twitter, junto a una fotografía suya y de sus médicos mostrando un pulgar hacia arriba. “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”, agregó.

El mandatario brasileño estaba de vacaciones en el estado sureño de Santa Catarina, cuando lo trasladaron de urgencia al hospital Vila Nova Star de Sao Paulo la madrugada de este lunes.

- Alta agora.

- Obrigado a todos.

- Tudo posso NAQUELE QUE ME FORTALECE. pic.twitter.com/UwSZelbBh3 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 5, 2022

En un tuit, Bolsonaro explicó que se sintió mal “después del almuerzo del domingo” y a las 03:00 de la mañana del 3 de enero llegó al hospital, donde le pusieron una sonda nasogástrica.

“Se realizarán más pruebas para una posible cirugía por obstrucción intestinal en la región abdominal”, detalló el presidente de Brasil. Los médicos evaluaron una intervención, pero la afección se solucionó este martes.

Médicos reportaron mejoría en la salud de Bolsonaro

Un boletín médico emitido en la noche del martes, citado por Reuters, indicó que el tracto digestivo de Bolsonaro estaba mostrando señales de recuperación, que iba bien con su dieta líquida y que los doctores le habían retirado la sonda.

Según la agencia internacional, el presidente de Brasil se ha sometido a una serie de operaciones de emergencia desde que fue apuñalado durante un acto de campaña en septiembre de 2018.

|Reuters

En septiembre de ese año, Bolsonaro estaba en campaña en Juiz de Fora, en el estado de Minas Gerais, rodeado de una multitud, cuando un hombre lo apuñaló en el abdomen.

Luego de conocerse el incidente, su hijo Flavio Bolsonaro informó que se trató de una “estocada en el abdomen” y la perforación alcanzó varios órganos. “Llegó al hospital casi muerto, su estado ahora parece estable”, agregó.

Ahora, su dolor abdominal derivó en la segunda hospitalización del presidente, “con los mismos síntomas” en pocos meses, ya que en julio de 2021 fue trasladado al Vila Nova Star por otra obstrucción intestinal tras sufrir hipo crónico.

Bolsonaro se encuentra en el poder desde 2019 y se presentará a la reelección en unos comicios previstos para el domingo 2 de octubre.

