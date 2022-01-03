Se considera que las afectaciones son como consecuencia del atentado con arma blanca que sufrió el presidente de Brasil Jair Bolsonaro en 2018 durante su campaña presidencial.

El médico del mandatario Antonio Luiz Macedo, dijo que examina a Bolsonaro para ver si es necesaria una cirugía.

Comunicado oficial

A través de un comunicado, La Secretaría Especial de Comunicación Social informó que el presidente de la República, Jair Bolsonaro, luego de sentir una molestia abdominal, fue internado en el Hospital Nova Star, en São Paulo, en la madrugada de este lunes, por la realización de exámenes.

La Secretaría también informó que el presidente está bien y que se darán a conocer más detalles más adelante, luego de actualizar el informe médico.

Estaba de vacaciones

Bolsonaro, de 66 años y en el poder desde 2019, fue trasladado al hospital Vila Nova Star, en San Pablo, tras aterrizar procedente de Santa Catarina (sur), donde pasó las vacaciones de fin de año, según varios medios locales.

Según el portal de noticias de la UOL, que cita declaraciones de Antônio Luiz Macedo, el cirujano que operó al mandatario cuando fue herido en plena campaña electoral en 2018, el diagnóstico inicial es una nueva obstrucción intestinal.

El médico del mandatario Antonio Luiz Macedo, se encuentra en las Bahamas y está esperando que un avión regrese a Brasil para evaluar el estado del presidente.

Lleva cuatro cirugías por el atentado

Desde que fue apuñalado hasta la muerte durante la campaña electoral de 2018, Bolsonaro ha sido sometido a cuatro cirugías como resultado del episodio. También tuvo otros dos procedimientos no relacionados con la herida: extracción de un cálculo en la vejiga y una vasectomía.

En julio de2021, fue llevado al hospital Vila Nova Star debido a un bloqueo intestinal tras sufrir hipo crónico.

Bolsonaro se encontraba de vacaciones en el estado de Santa Catarina junto a la primera dama, Michelle Bolsonaro, y otros familiares, además del equipo de seguridad.

La visita del mandatario a la costa de Santa Catarina estuvo marcada por encuentros con simpatizantes en la playa, paseos en moto de agua, cena en una pizzería e incluso una visita a un parque temático donde actuó como piloto tras espectáculo.

Jair Bolsonaro criticado por la oposición

En los últimos días, la oposición criticó a Jair Bolsonaro por no haber interrumpido sus vacaciones para monitorear la situación en el estado de Bahía, Brasil, donde hay más de 90,000 desalojados, golpeado por fuertes lluvias e inundaciones.

