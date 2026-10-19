Vamos a declarar la guerra contra el narcoterrorismo: Bolsonaro a días del balotaje en Brasil

Durante sus primeras intervenciones, Bolsonaro aseguró que si gana la presidencia, le declarará la guerra al narcoterrorismo, durante el debate a una semana del balotaje de Brasil.

Bolsonaro, el ganador de la primera vuelta de los comicios y Lula da Silva, el presidente izquierdista que busca perpetuarse en el poder con un cuarto mandato, se enfrentaron y hablaron de seguridad, narcotráfico y salud,

“Las Fuerzas Armadas tomarán el control de las fronteras. Uno de mis primeros actos como presidente de la República será reunir a los comandantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, y a los jefes de las fuerzas policiales estatales. Celebraré una reunión importante para que podamos comenzar. Vamos a declarar la guerra al narcotráfico aquí en Brasil a partir de enero del próximo año. Designaré al Comando Vermelho, al PCC y a las milicias como organizaciones narcoterroristas, que es lo que son, porque lo que está sucediendo en el Puerto de Santos no puede tolerarse", explicó.

"Otro registro negativo para Lula, ¿verdad? El Puerto de Santos, que es un área bajo la Unión, el gobierno federal, es el segundo puerto exportador de cocaína más grande del mundo. Así que la Armada tendrá una unidad de élite allí, supervisando el Puerto de Santos para combatir el narcotráfico internacional. El Ejército y la Fuerza Aérea también harán esto en la región amazónica, en la frontera con Bolivia. Lo firmaré: Brasil se convertirá en parte del Escudo de las Américas, para intercambiar información e inteligencia para que podamos combatir El terrorismo está presente aquí, en la zona de la Triple Frontera, en la región de Foz do Iguaçu. Y las Fuerzas Armadas trabajarán para restaurar nuestra soberanía; trabajarán para tomar el control de nuestras fronteras”, declaró.

Mientras que su adversario, Lula acusaba a los gobiernos estatales de los problemas de seguridad y negaba la responsabilidad como presidente, en respuesta, Bolsonaro señaló que un buen porcentaje de votantes de la izquierda fueron presos.

Bolsonaro acusa uso de fake news en su contra

Bolsonaro, también explicó que Lula usaba las noticias falsas para hacer terrorismo para demeritar su proyecto de nación.

“Mi oponente está promoviendo un verdadero terrorismo contra los funcionarios públicos, contra las empresas estatales, diciendo que yo acabaría con las pensiones, que acabaría con los funcionarios públicos, que privatizaría el Banco do Brasil, Caixa, Petrobras, en resumen, un montón de cosas; que acabaría con la transparencia, que acabaría con los derechos de los extranjeros, y demás. Y me postulo para presidenta de la República, lo cual es un asunto muy serio. Y el mayor ajuste fiscal que Brasil puede hacer es destituir a Lula. Hoy, él es el mayor problema”, declaró.