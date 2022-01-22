Bombardeo en cárcel de Yemen deja varios muertos y heridos

El bombardeo a una cárcel ubicada en la provincia de Saada, al norte de Yemen, dejó varios muertos y heridos; el ataque presuntamente lo cometió una coalición militar liderada por Arabia Saudita.

De acuerdo con la organización Save the Children, al menos tres niños y más de 60 adultos murieron este viernes durante la ofensiva aérea en Yemen. “Estaban jugando en un campo de futbol cercano a la cárcel cuando los misiles impactaron Hodeidah”, añadió.

🚨🇾🇪 Al menos hay tres niños entre las más de 60 personas que han muerto en la serie de ataques aéreos hoy en #Yemen. Estaban jugando en un campo de fútbol cuando los misiles impactaron Hodeida. Firma para parar la venta de armas a las partes en conflicto:https://t.co/ELJreB0J2p https://t.co/YcJpbKrwIY — Save the Children Es (@SaveChildrenEs) January 21, 2022

Amjad Yamin, portavoz de Save the Children, citado por medios internacionales, dijo que la mayoría de las víctimas eran migrantes y que se registraron poco más de 100 heridos luego del bombardeo.

Es aterrador que los niños de Yemen sean asesinados solo por tratar de encontrar un lugar para jugar. Niños, civiles y migrantes mueren como garantía de un conflicto que lleva ya siete años.

Según Reuters, los equipos de rescate sacaron cuerpos de los escombros tras el bombardeo ocurrido este viernes contra un centro de detención temporal en la provincia de Saada.

|Reuters

Una coalición militar liderada por Arabia Saudita intensificó en los últimos días los ataques aéreos contra lo que calificó como objetivos militares hutíes, después de que el movimiento alineado con Irán atacó este lunes Emiratos Árabes Unidos, miembro de la coalición, y realizó nuevos lanzamientos transfronterizos de misiles y drones contra ciudades saudíes.

A pesar de la guerra que vive Yemen, los migrantes procedentes del Cuerno de África siguen llegando allí de camino a Arabia Saudita o a los países ricos del Golfo Pérsico, añadió la agencia internacional.

Secretario de Estado de EU pide desescalada de violencia en Yemen

Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, pidió una “desescalada” del conflicto luego del ataque aéreo cometido contra la cárcel por una coalición liderada por Arabia Saudita.

“La escalada de los combates solo exacerba la grave crisis humanitaria y el sufrimiento del pueblo yemení. Por eso Estados Unidos hace un llamado a todas las partes del conflicto para que haya una desescalada”, expuso Blinken.

Yemen también sufrió este viernes un corte de internet en todo el país, excepto en la ciudad meridional de Adén, hecho que habría sido consecuencia de un ataque contra una instalación de telecomunicaciones en la provincia occidental de Hodeidah.

La alianza liderada por Arabia Saudita informó el pasado jueves sobre operaciones contra “capacidades militares de los hutíes” en Hodeidah, plataformas de lanzamiento de misiles balísticos en la provincia de Bayda, en el centro de Yemen, y objetivos militares en la capital Saná.

Hans Grundberg, enviado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Yemen, expresó su grave preocupación por la escalada militar y pidió a ambas partes que “ejerzan la máxima moderación”.

“En el bombardeo del viernes, que incluyó otras áreas del país, hubo víctimas infantiles. Los ataques contra civiles e infraestructura civil están prohibidos por Ley humanitaria internacional”, señaló la ONU en un comunicado.