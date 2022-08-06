Bombero pierde a toda su familia durante incendio en su casa

Dale Baker, un bombero del condado de Luzerne, en Pensilvania, perdió a toda su familia durante un incendio en su casa.

De acuerdo con las autoridades del país, el incendio en la casa del bombero inició alrededor de las 2:45 de la mañana, cuando él se encontraba en la estación. Al llegar al lugar del siniestro, el bombero quiso entrar a rescatar a su familia pero ya no pudo.

“No pude entrar allí para salvarlos. Eso es lo más grande que me ha pasado, no pude entrar allí para salvarlos”, relató el bombero del condado de Luzerne.

Por el momento no se han dado a conocer las causas del incendio que costó la vida de al menos diez personas de una misma familia, entre ellas siete niños, en una pequeña comunidad agrícola en el distrito de Nescopeck, Luzerne.

|Reuters

“Perdí a mi hijo, mi hija, mi nieto, otros dos nietos que están ahí adentro, mi suegro y mi cuñado todos perdidos, y mi cuñada”, explicó el bombero.

Los cuerpos de las 10 víctimas fueron encontrados dentro de las ruinas de la casa. Entre los muertos había siete adultos de entre 18 y 79 años, y tres menores: dos niños de 5 y 6 años y una niña de 7 años, según la policía estatal. Tres adultos salieron ilesos de la casa, dijo la policía en un comunicado.

Periodista cubre accidente donde murió su hijo

Carlos Alberto Baldassari, es un periodista de Brasil, se enteró que su hijo había muerto en accidente que él mismo fue a cubrir como parte de sus labores en el trabajo.

El periodista brasileño se enteró que su hijo había muerto en accidente mientras cubría la nota para un programa que se transmitía vía Facebook en Brasil.

El accidente ocurrió en la localidad de Araraquara en Sao Paulo, Brasil, donde Baldassari se enteró que uno de dos los vehículos involucrados era el de su hijo, quien fue la única víctima mortal del choque. Tiago Cequeto Baldassari, de 32 años viajaba en un automóvil que se impactó contra una camioneta por lo que perdió la vida.

Su padre, un periodista brasileño realizaba un enlace en directo para su programa que se transmitía por Facebook , cuando se enteró de la situación.