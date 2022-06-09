Video: periodista cubre accidente donde murió su hijo en Brasil

Carlos Alberto Baldassari, es un periodista de Brasil, se enteró que su hijo había muerto en accidente que él mismo fue a cubrir como parte de sus labores en el trabajo.

El periodista brasileño se enteró que su hijo había muerto en accidente mientras cubría la nota para un programa que se transmitía vía Facebook en Brasil.

El accidente ocurrió en la localidad de Araraquara en Sao Paulo, Brasil, donde Baldassari se enteró que uno de dos los vehículos involucrados era el de su hijo, quien fue la única víctima mortal del choque. Tiago Cequeto Baldassari, de 32 años viajaba en un automóvil que se impactó contra una camioneta por lo que perdió la vida.

Su padre, un periodista brasileño realizaba un enlace en directo para su programa que se transmitía por Facebook, cuando se enteró de la situación.

El accidente entre el automóvil y una camioneta provocó el fallecimiento de Tiago Cequeto Baldassari, hijo del periodista que reportaba la situación a través de las redes sociales.

Periodista se entera de la muerte de su hijo en un accidente que cubría en Brasil

Su transmisión de vio interrumpida, sin embargo luego de algunos instantes, el periodista inició un nuevo enlace directo en el que reveló que víctima era su hijo, un joven de 32 años quien regularmente lo acompañaba en sus programas para el canal "Balda News".

"Desgraciadamente, en este mundo de la información, hay veces que tenemos que cubrir acontecimientos que implican a miembros de la familia. Por desgracia, hoy es mi hijo. Perdemos a Tiago y que Dios lo reciba con los brazos abiertos, es un buen chico, con un buen corazón", señaló Carlos Alberto Baldassari, el periodista de Brasil que cubrió el accidente en el que su hijo perdió la vida.

Tiago Cequeto Baldassari dejó a su esposa embarazada de tres meses, a su pequeña hija de tan solo 8 años de edad, además de sus padres y amigos.

La Policía de Carreteras de Brasil informó que los dos vehículos involucrados chocaron de frente y que el conductor de la camioneta señaló que el automóvil donde viajaba Tiago, invadió el carril del sentido contrario.

El siniestro provocó una intensa movilización de los servicios de emergencia, mientras que las autoridades policiales tuvieron de desviar el tránsito en la carretera debido al trágico accidente.