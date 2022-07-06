Boris Johnson enfrenta crisis política tras renuncia de legisladores

Sigue aumentado la presión contra Boris Johnson, quien enfrenta una crisis política tras la renuncia de 20 legisladores como protesta por su liderazgo. Sin embargo, el primer ministro de Reino Unido anunció que no tiene intenciones de dejar su cargo.

Entre los legisladores que presentaron su renuncia, se encuentran el de sanidad y el de finanzas, dos de los cargos más importantes del gobierno de Boris Johnson, quienes dijeron haber perdido la confianza en el primer ministro por mentir sobre su conocimiento en antecedentes de abusos sexuales por parte del subjefe parlamentario.

La renuncia de los legisladores dejó a Boris Johnson contra las cuerdas, incluso entre la población también discuten la continuidad del primer ministro de Reino Unido.

“Creo que debería dimitir, pero cree que como todos los líderes es invencible, que nunca se equivoca, como Trump y como los líderes de venezuela y de toda América Latina, y siguen ahí hasta que los echan, hasta que algo serio pasa y los echan”, dijo un ciudadano de Reino Unido identificado como Gary.

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¿Por qué renunciaron legisladores de Reino Unido?

Hasta el momento 20 legisladores de Reino Unido renunciaron a su cargo como protesta contra el gobierno de Boris Johnson, a quien acusan de conocer y guardar silencio sobre casos de abuso sexual por parte de Chris Pincher, quien fue nombrado en febrero subjefe del Partido Conservador.

A finales de junio, el diario The Sun publicó que Chris Pincher manoseó a dos hombres en un club privado de Londres, lo que provocó que presentara su renuncia. Sin embargo, el escándalo no terminó ahí.

Otros medios británicos compartieron información sobre otros seis casos de abuso sexual por parte de Chris Pincher que ocurrieron en años pasados, por lo que culparon a Boris Johnson de incubrir la conducta inapropiada de Pincher.

Y aunque Boris Johnson aseguró desconocer las acusaciones de Pincher antes de su nombramiento, varios miembros del gabinete y de la oposición, pusieron en duda la transparencia de su gobierno.

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Boris Johnson sobrevivió a voto de confianza

No obstante, dichas acusaciones no son las únicas que enfrentó Boris Johnson, pues en junio sobrevivió a un voto de confianza tras el escándalo del llamado “partygate”, donde se le acusó de acudir a fiestas en medio de las restricciones por la pandemia de Covid-19.

Tras conseguir una amplia victoria electoral en 2019, el primer ministro se vio sometido a una creciente presión después de que él y su personal celebr

aron fiestas con alcohol en su despacho y residencia de Downing Street.

Y aunque el primer ministro británico, Boris Johnson, sobrevivió a una votación de censura, la rebelión de 148 legisladores de los 359 que tiene el Partido Conservador, consecuencia del “partygate”, supuso un duro golpe para su autoridad.

