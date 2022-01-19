Boris Johnson levanta restricciones por COVID-19 en Inglaterra

Boris Johnson, anunció que a partir de la siguiente semana, la gente en Inglaterra ya no estará obligada a usar cubrebocas en ningún lugar y se ha retirado la recomendación de trabajar desde casa, esto luego de que , anunciara el levantamiento de restricciones por COVID-19 en Inglaterra.

El "premier británico" Boris Johnson, señaló ante el Parlamento que los científicos creían que la ola de la variante ómicron de Covid-19 había tocado techo a nivel nacional y agregó que aunque se seguiría exigiendo a la gente que se autoaislara, pretende eliminar el requisito legal de hacerlo.



Boris Johnson, primer ministro de Reino Unido:

Debido a la extraordinaria campaña de refuerzos, junto con la forma en que la población ha respondido a las medidas del Plan B, podemos volver al Plan A en Inglaterra y permitir que las regulaciones del Plan B finalicen a partir del jueves de la semana que viene.

WATCH LIVE: My statement in the @HouseofCommons on coronavirus https://t.co/z9d8FbTElU — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 19, 2022

Certificado de vacunación contra Covid-19 ya no será obligatorio en Inglaterra

Entre los cambios destaca también que el certificado obligatorio de Covid-19 terminaría, aunque las empresas podrían optar por continuar con dichos pases si así lo desean. Cabe recordar que las restricciones retiradas por Boris Johnson, se introdujeron para frenar la rápida propagación de la variante ómicron en Inglaterra.

Inglaterra fue el primer país en limitar los viajes internacionales debido a la variante ómicron, lo que hizo saltar las alarmas sobre sus mutaciones, y para el mes de diciembre, introdujo la recomendación de trabajar en casa, el uso de cubrebocas en interiores, además de la exigencia de certificados de vacunación para frenar la propagación del virus.

Aunque los casos se dispararon hasta alcanzar cifras récord en Inglaterra, las hospitalizaciones y las muertes no han aumentado en la misma medida, en parte debido a la campaña de refuerzos de vacunas en Reino Unido y a la menor gravedad de la variante de Covid-19.

NEW: Health Secretary Sajid Javid hints (more than hints) that Covid restrictions will be "substantially" reduced next week. pic.twitter.com/W5gRQ0hmGE — Adam Cailler (@acailler) January 18, 2022

Evitar confinamientos y convivir con el virus contrasta con severas restricciones impuestas en otros países

El planteamiento de Boris Johnson acerca de evitar los confinamientos y convivir con el virus contrasta con el enfoque de tolerancia cero con el Covid-19 en China y Hong Kong, y con las restricciones más estrictas en muchos países europeos.

Sajid Javid, el ministro de Sanidad del Reino Unido señaló que probablemente Reino Unido haya alcanzado ya el máximo de casos y hospitalizaciones.

Boris Johnson ha recibido críticas por su gestión de la contingencia sanitaria y Reino Unido ha registrado 152 mil 513 muertes, el séptimo total más alto a nivel mundial.

Adiós al pasaporte Covid en el Reino Unido. Según la prensa británica, en el transcurso de este mes, el secretario de Salud, Sajid Javid, "aniquilara efectivamente la política". Hasta nunca. — Miguel Díaz (@MiguelDiazOK1) January 14, 2022

Escocia, Gales e Irlanda del Norte han seguido sus propias medidas contra Covid-19, generalmente con restricciones más duras.

Sajid Javid también señaló que un tercio de los 15 millones de casos que se han producido en Inglaterra durante la contingencia sanitaria, se habían notificado desde el inicio de ómicron, sin embargo, solo el 5 por ciento de las muertes por Covid-19 se han registrado desde que se identificó esta variante a finales del pasado mes de noviembre.