Anthony Fauci asegura que es poco probable erradicar el Covid-19

Anthony Fauci, asesor médico de la Casa Blanca, asegura que “es muy poco probable erradicar el Covid-19”, durante su participación en una videoconferencia en el Congreso del Futuro, que se lleva a cabo en Chile.

“Es muy poco probable que esto (el Covid-19) se erradique. Lo logramos solo con el virus de la viruela. Además, dado su alto grado de transmisibilidad y a que mucha gente no quiere vacunarse, como en Estados Unidos, será difícil de eliminar”, afirma Anthony Fauci.

Sin embargo, el experto epidemiólogo considera que es posible controlar el virus del Covid-19 mediante la vacunación, lo que generará “suficiente inmunidad a bajo nivel” en la población que recibió alguna dosis contra el Covid-19.

Y de esta forma se podrá vivir con el Covid-19 presente, pero “sin que esto signifique una amenaza para la salud, los sistemas hospitalarios y la economía del mundo”, expresa el experto en el foro anual.

Vaccination update:

2.37M COVID vaccine doses were administered over Saturday’s total, including 686K newly vaccinated people and 1.36M boosters.



This includes data reported from a three day period. — The White House (@WhiteHouse) January 18, 2022

Anthony Fauci explica la importancia de las vacunas

Por ello, resalta la importancia de la vacunación contra el Covid-19, pues Anthony Fauci explica que ayudan a generar un incremento notable de anticuerpos, lo que ayuda a que las tasas de hospitalización, enfermedad grave y muerte sean inferiores entre los vacunados que tienen dosis de refuerzo, en comparación con aquellos que solo recibieron dos dosis o quienes no cuentan con ninguna.

Anthony Fauci añade que las vacunas de refuerzo también funcionan contra la variante omicron, la cual se extendió rápidamente por el mundo, y se convirtió en la cepa dominante.

“Lo que sucede con omicron en varios países es un aumento vertical, bastante radical en comparación con delta. Tengan en cuenta que Sudáfrica parece ya haber alcanzado su punto máximo y está cayendo bruscamente. Estamos viendo indicios de eso en otros países como Inglaterra y Estados Unidos”, asevera Anthony Fauci.

Actualmente, el mundo registra 329 millones de contagios y 5.5 millones de muertos derivados del Covid-19.

