Brasil: siguen investigando caso de los desaparecidos en la Amazonía

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo el lunes 13 de junio que se encontraron "órganos humanos" en la región donde el periodista británico Dom Phillips y el experto indígena brasileño Bruno Pereira desaparecieron en la Amazonía brasileña, en medio de una creciente confusión sobre su paradero.

Bolsonaro dijo, "indicios" de que grupos ilegales que operan en la Amazonía cometieron actos de "maldad" contra Phillips y Pereira, desaparecidos hace una semana en el valle de Javari, una de las regiones selváticas más remotas de Brasil.

"Ahora los indicios nos llevan a creer que ellos (grupos ilegales) hicieron algo malo con ellos porque ya se encontraron órganos humanos flotando en el río", dijo Bolsonaro en la televisión gubernamental.

Bolsonaro agregó que los restos encontrados están siendo sometidos a pruebas de ADN en Brasilia.

Phillips y Pereira desaparecieron en una zona remota de la Amazonía brasileña la semana pasada conocida por la minería ilegal y el tráfico de drogas.

Las autoridades brasileñas siguen varias líneas de investigación, incluido el homicidio, y agregaron que aún no pueden descartar nada.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) falou, nesta segunda-feira (13), sobre as buscas que estão sendo feitas pelo jornalista Dom Phillips e o indigenista Bruno Pereira na Amazônia. Os analistas da CNN @thaisarbex, @raquellandim e @lsantanna comentaram a operação #WW pic.twitter.com/uy4ODtTxwc — CNN Brasil (@CNNBrasil) June 14, 2022

Desestiman hallazgo de restos de los desaparecidos

Alessandra Sampaio, la mujer del periodista británico Dom Phillips había informado del hallazgo de los dos hombres desaparecidos el lunes.

Pero la policía brasileña y los equipos de búsqueda indígenas desestimaron los informes de que habían encontrado los cuerpos de los desaparecidos en la Amazonía, frustrando las esperanzas de una resolución rápida en el caso de una semana.

Un comunicado de la policía federal y un vocero de la asociación indígena local UNIVAJA, que ha organizado labores de búsqueda desde el 5 de junio, negaron informes posteriores sobre la aparición de dos cadáveres en la búsqueda.

El domingo 12 de junio, la policía dijo que los equipos de búsqueda habían encontrado las pertenencias de Phillips y Pereira, un ex funcionario de la agencia indígena federal Funai, en un arroyo junto al río donde fueron vistos por última vez el 5 de junio.

Dos días antes, la policía federal brasileña había declarado que encontró "material orgánico aparentemente humano" por equipos de búsqueda cerca del lugar donde Phillips y Pereira finalizarían su viaje; también fue encontrada sangre en un barco perteneciente a un sospechoso de la investigación, aunque se desconoce si es humana.

⚡️ #AHORA | La policía de Brasil encuentra "aparente material humano" con el ADN del periodista británico de The Guardian, Dom Phillips y el activista indígena, Bruno Pereira, cerca del área en donde desaparecieron, en el Amazonas - Folha do Sao Paulo. pic.twitter.com/0XNAoadGxA — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 10, 2022

Desaparecidos en la Amazonia

Dom Phillips y Bruno Pereira estaban en la zona para investigar un proyecto de libro sobre los esfuerzos de conservación en el estado de Amazonas; los hoy desaparecidos habían recibido amenazas de muerte solo días antes.

La noticia de la desaparición de la pareja resonó en todo el mundo, con organizaciones de derechos humanos, ambientalistas y defensores de la libertad de prensa instando a Bolsonaro a intensificar la búsqueda.

El caso se convirtió en confusión el lunes por los informes de una reunión diplomática para la familia de Phillips.

The Guardian informó que un diplomático brasileño le dijo a Paul Sherwood, cuñado del periodista, que las autoridades estaban trabajando para identificar dos cuerpos atados a un árbol cerca del río.

Ninguna autoridad o equipo de búsqueda en Brasil proporcionó ninguna corroboración de ese desarrollo.

La policía brasileña analiza "material orgánico" encontrado en un bote para ver si era humano, pero cuatro personas involucradas en la investigación dijeron a Reuters que parecía más probable que fuera de origen animal.

La policía detuvo al propietario del bote con restos orgánicos y ha interrogado a otras cinco personas en relación con los dos desaparecidos en la Amazonía.