Bolsonaro pone en duda triunfo de Biden, antes de reunión con él

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, puso el martes en duda la victoria del mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, en las elecciones de 2020. Esto ocurre justo dos días antes de que se reúnan por primera vez durante la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, California.

Bolsonaro, un admirador declarado del expresidente estaounidense Donald Trump, dijo en una entrevista televisiva que aún alberga sospechas sobre la victoria de Biden y volvió a elogiar el mandato de Trump.

En 2020, el líder brasileño acusó que hubo fraude en las elecciones de Estados Unidos mientras respaldaba a Trump. Bolsonaro también fue uno de los últimos líderes mundiales en reconocer la victoria de Biden.

"El pueblo estadounidense es el que habla de eso (fraude electoral). No voy a discutir la soberanía de otro país. Pero Trump lo estaba haciendo muy bien", dijo Bolsonaro.

"No queremos que eso ocurra en Brasil", agregó Bolsonaro.

A DÍAS DE SU REUNIÓN | Jair Bolsonaro vuelve a poner en duda la victoria de Joe Biden https://t.co/IaqeEemr87 — Urgente24.com (@U24noticias) June 7, 2022

El presidente Jair Bolsonaro, que actualmente está por detrás del expresidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva en las encuestas de opinión de cara a las elecciones presidenciales de octubre, ha cuestionado con frecuencia la legitimidad del sistema de voto electrónico de Brasil.

El líder de la derecha tiene prevista su reunión con el presidente Biden el jueves en la Cumbre de las Américas, organizada por Estados Unidos en Los Ángeles.

Según la Casa Blanca, sus primeras conversaciones formales abarcarán una serie de temas, como la inseguridad alimentaria, el cambio climático y la recuperación de la pandemia del COVID-19.

Bolsonaro dijo en la entrevista que no cree que Biden intente "imponer nada" sobre lo que debe hacer para reducir la deforestación en la selva amazónica, que ha aumentado durante su mandato.

La reunión entre los mandatarios durante la Cumbre de las Américas podría marcar un nuevo comienzo para los lazos entre Estados Unidos y Brasil, pero eso dependerá de cómo actúe Biden durante las conversaciones, sentenció Bolsonaro.