Brasil: Bolsonaro lanza campaña para la reelección presidencial

El presidente de extrema derecha de Brasil, Jair Bolsonaro, lanzó su campaña de reelección para la presidencia el domingo 27 de marzo.

Durante el evento dijo a miles de simpatizantes que lo vitoreaban que las encuestas de opinión estaban equivocadas y que seguramente ganará las elecciones de este año, que enfrentan a los buenos contra los malos.

"Lo que queremos es entregar un país en el futuro, bien en el futuro, que sea mucho mejor que el que recibí en 2019", dijo Bolsonaro en el evento en Brasilia.

Bolsonaro representará al conservador Partido Liberal, que dijo que estaba lanzando su "precampaña" ya que la campaña oficial aún no ha comenzado para las elecciones por la presidencia, que serán celebradas octubre.

Bolsonaro dijo que su gobierno ha reducido con éxito la burocracia, incluida la relajación de las restricciones sobre la posesión y el porte de armas, lo que, según él, ha reducido la violencia en Brasil.

La semana pasada, volvió a criticar el sistema de votación electrónica del país que, según él, es vulnerable al fraude que podría robarle la victoria, renovando los temores de que pueda negarse a aceptar la derrota como su ídolo político, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Valdemar, Collor & Bolsonaro pic.twitter.com/sGeHHKw1x2 — Bernardo Mello Franco (@BernardoMF) March 27, 2022

Lula: contrincante por la presidencia de Brasil

Bolsonaro enfrenta un duro desafío para ganar la reelección contra su némesis político, el expresidente izquierdista Luiz Inacio Lula da Silva.

Muchos brasileños están enojados por el manejo de Bolsonaro de la pandemia de coronavirus, el aumento de la inflación y los altos precios del combustible. Lula, cuyo Partido de los Trabajadores (PT) gobernó Brasil de 2003 a 2016, mantiene una ventaja de 13 a 15 puntos en las encuestas sobre Bolsonaro.

"Una encuesta falsa publicada mil veces no elegirá a un presidente", dijo Bolsonaro en un discurso nacionalista a los simpatizantes vestidos con los colores amarillo y verde de la bandera de Brasil. "Estoy seguro de la victoria porque tengo un ejército a mi lado, y este ejército está formado por cada uno de ustedes".