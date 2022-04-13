Brasil: Lula promete a indígenas revertir medidas de Bolsonaro

El expresidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva prometió a los indígenas de Brasil que detendría la minería ilegal en sus reservas y reconocería sus reclamos territoriales si gana las elecciones presidenciales de octubre.

Lula visitó un campamento de protesta en Brasilia donde miles de miembros de 200 tribus indígenas se han reunido para oponerse a los planes del presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro de permitir la agricultura comercial, la minería y la exploración petrolera en sus tierras.

"Todos los decretos, que han sido un obstáculo para la protección de los pueblos indígenas, deben ser derogados de inmediato", dijo Lula, quien ocupó la presidencia durante dos períodos, de 2003 a 2010.

Bolsonaro va detrás de Lula en las primeras encuestas antes de las elecciones del 2 de octubre. El presidente prometió en 2018 no reconocer ni un solo centímetro de tierra de reserva indígena, lo que le valió el respaldo del poderoso cabildeo agrícola de Brasil.

Los líderes indígenas pidieron a Lula que reconstruya la agencia de asuntos indígenas del gobierno, Funai, a la que se le redujeron los fondos y el personal bajo Bolsonaro.

La minería ilegal creció 46% en la reserva yanomami el año pasado, ya que los altos precios del oro y el apoyo tácito de Bolsonaro desencadenaron una fiebre del oro que trajo consigo enfermedades, violencia y abusos de los derechos, según un informe publicado el lunes 11 de abril.

La situación crítica que enfrentan las tribus ha llevado a un número récord de más de 30 indígenas a postularse para el Congreso este año, dijo Sonia Guajajara, directora de APIB, la principal organización coordinadora de las tribus amazónicas.

Eu assumo um compromisso com os povos indígenas. Precisamos desfazer os retrocessos promovidos por esse governo!



📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/9jpIyn7GTi — Lula (@LulaOficial) April 12, 2022

Protesta indígena contra Bolsoanro

Los indígenas de 200 tribus de Brasil acampan en la zona central de Brasilia desde el lunes 4 de abril para protestar contra el presidente Bolsonaro.

Anunciaron que planean permanecer allí hasta el miércoles 14 de abril.

Además de manifestar su disconformidad por los planes del presidente Bolsonaro sobre permitir la agricultura comercial, la minería y la exploración petrolera en sus tierras, también pidieron el fin de la corrupción y exigieron el cese de la subida de los precios de los combustibles y los alimentos.

Se vio a los participantes de la marcha quemando un títere que representaba a Bolsonaro y sosteniendo carteles y pancartas que decían "Fuera Bolsonaro".

Líderes de grupos indígenas también se pronunciaron en contra de proyectos de ley que modifican las reglas del sector minero y permiten su actividad en tierras indígenas.