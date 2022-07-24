Brasil: Bolsonaro oficializa su candidatura a la reelección

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, hizo ofical su candidatura para buscar la reelección a la presidencia del país el domingo 24 de julio. El anuncio fue realizado en un acto de su partido de derecha en Río de Janeiro con un discurso centrado en Dios, las armas y la familia, mientras intenta remontar el liderazgo establecido por su principal rival, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El Partido Liberal (PL) designó a Bolsonaro como su candidato para la elección (celebrada el 2 de octubre) ante una audiencia de varios miles de personas en el estadio Maracanazinho de Río, un movimiento considerado como el inicio oficial de la candidatura de Bolsonaro bajo la ley brasileña.

La nominación se produce mientras el presidente Bolsonaro sigue lanzando ataques infundados sobre la fiabilidad del sistema de voto electrónico de Brasil, lo que pone en duda que acepte la derrota en caso de no haber reelección.

Si bien el presidente no tocó directamente esos temas el domingo -centrándose en cambio en posturas socialmente conservadoras populares entre su base-, su discurso estuvo cargado de elogios para las fuerzas armadas que, dijo, comparten sus preocupaciones.

"El Ejército está de nuestro lado", declaró a sus seguidores. "Es un Ejército que no acepta la corrupción, no acepta el fraude. Es un Ejército que quiere transparencia".

🇧🇷 | Bajo el lema “Dios, Patria y Familia” el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, oficializo en un acto su candidatura a la relección: "Solo Dios me saca de la silla presidencial". Además, el mandatario brasileño dijo que sus seguidores "no permiten un fraude". pic.twitter.com/U1Db9kblPl — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) July 24, 2022

Reelección a la presidencia de Brasil: Bolsonaro vs. Lula

Con su imagen maltratada por la inflación, Bolsonaro ha perdido casi 20 puntos porcentuales en algunas encuestas con respecto a Lula, quien fue presidente de Brasil de 2003 a 2010 y sacó a millones de personas de la pobreza gracias a un agresivo gasto social durante un período de rápido crecimiento impulsado por el auge de las materias primas.

La popularidad de Lula ha caído en los últimos años debido a investigaciones de corrupción de alto nivel -pasó más de un año y medio en la cárcel debido a una condena por soborno que posteriormente fue anulada-, pero sigue siendo una figura relativamente admirada entre los brasileños.

Sin embargo, para los seguidores de Bolsonaro en el estadio, agitando banderas brasileñas y ataviados con la camiseta nacional de fútbol, la posibilidad de un regreso de Lula es inconcebible.

Los mayores abucheos se produjeron cuando Bolsonaro mencionó al Supremo Tribunal Federal de Brasil, cuyos miembros se han enfrentado a los aliados de Bolsonaro por sus denuncias infundadas de fraude electoral.

Vera Carvalho, una maestra de escuela de Río de 59 años, dijo que esperaba que no hubiera un golpe, pero que si lo hay, sería culpa de la izquierda por intentar instalar a un presidente corrupto en lugar de la reelección de Bolsonaro.

"Espero que no haya uno, pero temo que pueda haberlo", dijo. "Lula tiene que volver a la cárcel. Es una alimaña".

El izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) nominó oficialmente a Lula el jueves, mientras que el candidato de centro-izquierda Ciro Gomes, que se presenta en un lejano tercer lugar, fue nominado por el Partido Democrático del Trabajo (PDT) el miércoles.

En las próximas semanas, la ya tensa batalla entre los dos principales candidatos para presidente de Brasil debería calentarse aún más. A mediados de agosto, Lula y Bolsonaro serán autorizados para realizar la mayor parte de la propaganda.