Lula da Silva lanza candidatura a elecciones presidenciales en Brasil

El ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva confirmó su candidatura para las elecciones presidenciales que se realizarán en Brasil el próximo mes de octubre, donde tendrá como compañero de fórmula a Geraldo Alckmin.

Durante un acto en Sao Paulo, Lula da Silva aseguró que está dispuesto “a trabajar no solo por la victoria el 2 de octubre, sino por la reconstrucción y transformación de Brasil”.

Ante unos cuatro mil simpatizantes del Partido de los Trabajadores (PT), el ex presidente declaró que será más difícil “reconstruir” el país sudamericano que ganar las elecciones, en referencia al actual gobierno.

Queremos volver para que nadie nunca más pueda desafiar nuestra democracia y para que el fascismo vuelva a las cañerías de la historia de las que nunca debería haber salido.

Lula da Silva buscará el fortalecimiento de América del Sur

Durante el acto que se realizó para anunciar su candidatura, Lula da Silva afirmó que una vez más cuidará a Brasil y a sus ciudadanos. “Ganaremos esta disputa por la democracia repartiendo sonrisas, amor y cariño”, añadió.

Nós vamos outra vez cuidar com muito carinho do Brasil e do povo brasileiro. #VamosJuntosPeloBrasil



📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/jEfiqUqAht — Lula (@LulaOficial) May 7, 2022

El ex mandatario, de 76 años, dijo frente a los simpatizantes de su partido que durante su gobierno hubo mucho trabajo; sin embargo, todavía es necesario hacer mucho más.

Mencionó que defenderá la integración de América del Sur y el Caribe, además buscará el fortalecimiento del Mercado Común del Sur (Mercosur), la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y los BRICS.

“El grave momento que atraviesa el país nos obliga a superar las posibles diferencias para construir un camino alternativo a la incompetencia y autoritarismo que nos gobierna”, declaró.

Geraldo Alckmin y Lula da Silva estarán juntos en la candidatura

Para esta candidatura tendrá como compañero a Geraldo Alckmin, quien busca la vicepresidencia de Brasil y calificó al gobierno de Jair Bolsonaro como el “más desastroso y cruel de la historia”.

Chegou a hora de reconstruir o Brasil! Hoje é lançamento do movimento #VamosJuntosPeloBrasil. Acompanhem pelas minhas redes! ✅ pic.twitter.com/nXo52ZvHqz — Geraldo Alckmin (@geraldoalckmin) May 7, 2022

Alckmin no acudió al acto ya que dio positivo a Covid-19; sin embargo, utilizó sus redes sociales para hacer oficial el lanzamiento de la candidatura, la cual tendrá como lema “Vamos Juntos por Brasil”.

Lula da Silva fue presidente de Brasil de 2003 a 2010, la campaña para un nuevo periodo al frente del país iniciará en agosto. Las encuestas lo sitúan hasta ahora como el favorito para ganar.

