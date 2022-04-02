Brasil reduce restricciones por Covid-19 a viajeros internacionales

Brasil reduce las restricciones por Covid-19 para los viajeros internacionales, debido a que la crisis sanitaria ha comenzado a ceder en el país sudamericano. Este sábado, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria “Anvisa” emitió, a través de un comunicado publicado en su página web, un conjunto de nuevas normas para los viajeros internacionales que lleguen a Brasil.

“Anvisa expresó que los brasileños y extranjeros vacunados están ahora exentos de presentar una prueba de Covid-19 con un resultado negativo o no detectable; sin embargo, se les exige presentar la prueba de vacunación, ya sea de manera impresa o electrónica.

"En general, las nuevas normas confirman la vacunación como base de la política nacional de fronteras para todos los medios de transporte (…) la vacunación completa es obligatoria para todas las personas que reúnan los requisitos para la vacunación y que pretendan entrar en Brasil”, explicó la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria Anvisa a través de su comunicado.

Extranjeros deben contar con el esquema de vacunación completo

Según las nuevas restricciones puestas por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), se considera que un viajero está completamente vacunado después de haber recibido, ya sea las dos dosis o una sola dosis de la vacuna contra Covid-19, todo dependiendo del tipo de inmunización manejada en cada país.

Además, el esquema de vacunación debe estar completo al menos 14 días antes de la fecha de salida, informó la agencia sanitaria barsileña.

Continua prohibida la entrada a Brasil para extranjeros no vacunados

Los viajeros que no estén totalmente vacunados, siempre que sean brasileños y extranjeros residentes en el país, deberán presentar una prueba de Covid-19 con resultado negativo o no detectable, añadió Anvisa en su comunicado.

La agencia también señaló que los extranjeros que no están totalmente vacunados siguen teniendo prohibida la entrada al país, con excepciones que no detalló en el comunicado.

Em várias partes do mundo, vemos uma “pandemia de não vacinados” ou “vacinados com esquema incompleto”.



Não espere ficar na UTI ou contaminar outras pessoas p/ entender a importância da vacinação. A vacina ajudará a proteger você e seus entes queridos.#COVID19 #AindaNãoAcabou pic.twitter.com/xarTLQQxiL — OPAS/OMS Brasil (@OPASOMSBrasil) January 25, 2022

Con información para Reuters.

