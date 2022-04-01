EU levanta restricción migratoria impuesta por el Título 42

Alejandro Mayorkas, secretario del Departamento de Seguridad (DHS) de Estados Unidos (EU) , confirmó que a partir del 23 de mayo se levantarán las restricciones migratorias impuestas de acuerdo al Título 42 debido a la pandemia de Covid-19.

Al levantarse la orden del Título 42, el departamento de Seguridad procesará a los migrantes que se encuentran en la frontera de conformidad con el proceso estándar utilizado antes del 2020 para las decisiones de deportación.

Mayorkas explicó que el Título 42 no es una ley migratoria sino de salud pública impuesta por los Centros para El Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) con la intención de frenar la propagación de enfermedades transmisibles como el Covid-19.

“El Título 42 permanecerá vigente hasta el 23 de mayo y, hasta entonces, el DHS continuará expulsando a los adultos solteros y las familias que se encuentren en la frontera suroeste”, aclaró Alejandro Mayorkas este viernes.

|Reuters

EU evitará aumento potencia de migrantes tras levantar el Título 42

El ministro del Departamento de Seguridad indicó que EU implementó una estrategia integral de todo el gobierno para evitar un aumento potencial de migrantes que se encuentran en la frontera con la intención de cruzar.

“Estamos aumentando nuestra capacidad para procesar a los recién llegados, evaluar las solicitudes de asilo y expulsar rápidamente a aquellos que no califican para la protección”.

Por lo que más de 600 agentes fronterizos de EU se desplegarán para evitar el cruce ilegal y en los próximos meses se implementarán protocolos de Covid-19 apropiados así como el programa de vacunación para migrantes.

“Continuaremos trabajando con países de todo el Hemisferio Occidental para ofrecer vías seguras y legales para los migrantes que buscan protección o reasentamiento”.

Añadió que EU también buscará agilizar las repatriaciones, abordar las causas profundas y tomar medidas coercitivas contra las redes de contrabando que atraen a los migrantes a emprender el viaje peligroso y "a menudo mortal a nuestras fronteras terrestres".

