Británicos se arrepienten del Brexit a un año de su consumación

Un estudio realizado por medios en Gran Bretaña reveló que más del 60 por ciento de los británicos piensa que el Brexit va de mal en peor a un año de la salida oficial de Reino Unido de la Unión Europea.

De igual forma, el estudio hecho por ‘The Observer’ también señaló que el 42 por ciento de quienes votaron a favor del Brexit en el 2016 ahora lamentan las consecuencias de la salida.

Por otro lado, el 26 por ciento de los británicos dijeron que al principio estaban contentos con la medida, pero que poco a poco empeoró su situación.

Entre quienes votaron por permanecer en la Unión Europea, el 86 por ciento asegura estar peor de lo esperado y solamente el 14 por ciento dice que el Brexit resultó ser algo positivo.

De acuerdo Adam Drummond, uno de los organizadores del estudio, lo sorprende de los resultados es que los partidistas británicos que apoyaron el Brexit en su momento, ahora son los más críticos al respecto.

A year on from the end of the transition period, 49% of voters disapprove of how the government has handled Brexit, compared to 27% who approve.



26% say Brexit has gone worse than they expected, compared to 14% who think it has gone better. 44% say it's gone as expected. pic.twitter.com/lyUFVkbP4j — Opinium (@OpiniumResearch) December 25, 2021

Brexit muestra sus consecuencias a un año de ser oficial

A casi un año desde su consumación, este primero de enero entrarán en vigor declaraciones aduaneras y controles fronterizos entre la Unión Europea y Reino Unid; sin embargo no es la primera consecuencia que llega con el Brexit.

Tan solo los primeros 100 días del Brexit, el Reino Unido perdió siete mil 600 puestos de trabajo en el sector financiero, la cual además causó la salida de 1,8 billones de fondos activos.

De igual forma, este primer año, Gran Bretaña vivió una crisis de mano de obra, pues la visa para ingresar al territorio de la Reina ya era obligatorio para cualquier otro país, por lo que diversos sectores primarios sufrieron la falta de personal.

Como consecuencia de lo anterior, los británicos sufrieron por desabasto de combustible recientemente.

Por otra parte, el sector turístico también fue afectado, pues este 2021 también registró una crisis por falta de personal.

Según la asociación UK Hospitality, el déficit de trabajadores oscila entre 188 mil personas debido al Brexit.

