Por compras de pánico se quedan sin gasolina en Reino Unido

En Reino Unido el 90 por ciento de las estaciones de servicio se quedaron sin gasolina en las principales ciudades, después de las compras de pánico realizadas por los ciudadanos que solo profundizaron la crisis en la cadena de suministro desencadenada por la escasez de camioneros.

La escasez de camioneros posterior al Brexit que surgió después de la pandemia de Covid-19 ha provocado el caos en las cadenas de suministro británicas, desde los alimentos a la gasolina, aumentando la posibilidad de disrupciones y aumentos de precios en el periodo previo a la Navidad.

Pocos días después de que Boris Johnson, primer ministro de Reino Unido, gastara millones de libras para evitar una escasez de alimentos por el alza en los precios del gas natural, el mayor costo en la producción de fertilizantes, los ministros pidieron a la gente que no hicieran compras de pánico.

No obstante, las largas colas de autos volvieron a las estaciones de servicio en todo el país el domingo, agotando suministros y obligando a muchas gasolineras a cerrar. Los surtidores en las principales ciudades de Reino Unido estaban cerrados o tenían letreros que indicaban que el combustible no estaba disponible el lunes.

La Asociación de Minoristas de Gasolina (PRA, por sus siglas en inglés), que representa a los minoristas de combustible independientes, el 65 por ciento de las gasolineras de Reino Unido, dijo que sus miembros reportaron que entre el 50 por ciento y el 90 por ciento de los surtidores estaban vacíos en algunas zonas.

“Desafortunadamente, estamos viendo compras de pánico en muchas áreas del país”, dijo a Reuters Gordon Balmer, director ejecutivo de la PRA, quien trabajó para BP durante 30 años.

“Necesitamos algo de calma. Por favor, no compren por pánico. Si la gente seca la red, se convierte en una profecía autocumplida”.

Londres está evaluando convocar al ejército para garantizar que los suministros de gasolina lleguen a los consumidores, según The Times y Financial Times. El secretario de Medio Ambiente, George Eustice, dijo que no hay escasez de combustible e instó a la gente a abstenerse de las compras de pánico.

No obstante, transportistas, estaciones de servicio y minoristas advierten que no hay soluciones rápidas, ya que el déficit de camioneros, que se estima en unos 100 mil, es muy grave. Además, el transporte de combustible requiere capacitación y licencias adicionales.

