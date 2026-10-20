¡Alerta por brote de Newcastle! México frena importación avícola de Brasil; ¿Qué productos están restringidos?

México suspendió temporalmente la importación de productos avícolas procedentes de Brasil después de que autoridades de ese país confirmaran un brote de la enfermedad de Newcastle en una granja comercial de pollos de engorda en Nova Itaberaba, municipio del estado de Santa Catarina.

La medida busca evitar que el virus ingrese al territorio nacional y proteger la producción avícola mexicana; la restricción fue aplicada por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), mediante el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

¿Qué productos avícolas de Brasil no pueden ingresar a México?

La suspensión contempla carne de pollo y sus despojos, además de huevo fértil y pollitos de hasta tres días de edad; también abarca aves ornamentales, canoras, rapaces y de compañía procedentes de Brasil, de acuerdo con la información difundida sobre la medida sanitaria.

La restricción no se limita a los cargamentos comerciales, pues también considera los productos y animales incluidos en la disposición que puedan transportar los viajeros, por tal motivo, quienes tengan previsto viajar desde Brasil deben revisar las indicaciones de las autoridades sanitarias antes de intentar ingresar mercancías de origen avícola a México.

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¿Por qué México suspendió las importaciones de Brasil?

La decisión se tomó después de que el Ministerio de Agricultura y Ganadería brasileño notificara la detección de la enfermedad de Newcastle en una unidad de producción comercial ubicada en Nova Itaberaba.

México mantiene el reconocimiento de país libre de esta enfermedad, por lo que la suspensión funciona como una medida preventiva para reducir el riesgo de introducción del virus y proteger a las granjas nacionales; la sanidad de las aves es relevante para la producción de carne y huevo, así como para las actividades económicas vinculadas con el sector.

¿Cuándo se reanudarán las importaciones avícolas?

La suspensión es temporal, pero la información disponible no establece una fecha específica para su conclusión, por lo que la restricción se mantendrá mientras Senasica recibe y evalúa datos zoosanitarios sobre la atención del brote en Brasil.

