¿Antojo de un ‘huevito con jamón’? El precio del huevo sigue arriba de los $70 pesos el kilo en México; regiones más caras

¿Saldrá más caro el desayuno? El precio del huevo en México registró variaciones importantes en distintas zonas del país para este miércoles 9 de septiembre 2026, impactando en el presupuesto de millones de familias mexicanas; te compartimos el costo del kilo para este 'ombligo de semana'.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que el huevo se encuentra entre los alimentos que más subieron de precio en el mes de agosto 2026, registrando un aumento del 8.91%.

¿A cuánto está el kilo de huevo en septiembre 2026?

A preparar la cartera. El precio del huevo se ubica entre los $28 hasta los $79.90 pesos el kilo en México , según datos del "Quién es Quién" de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

En algunas regiones del país, el huevo supera los $70 pesos el kilo, principalmente aquellas cercanas a la frontera con Estados Unidos.

Recuerda que el costo de este alimento podría variar dependiendo del lugar y establecimiento en el que adquieras este alimento, por lo que el costo podría ser más alto o bajo del estimado.

Precio del kilo de huevo por estado en México durante septiembre 2026

Este es el precio del kilo de huevo en distintas regiones de México para este miércoles 9 de septiembre 2026, según datos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).



Oaxaca - $26 a $46.90 pesos el kilo.

Chiapas - $26 a $49.90 pesos el kilo.

Campeche - $26 a $51 pesos el kilo.

Guanajuato - $27 a $55.90 pesos el kilo

Zacatecas - $25 a $57 pesos el kilo

Tabasco - $25 a $59 pesos el kilo.

Morelos - $25 a $59 pesos el kilo.

Aguascalientes - $26 a $59 pesos el kilo

Michoacán - $21.90 a $64 pesos el kilo

Chihuahua - $26 a $60 pesos el kilo.

Baja California - $26 a $60 pesos el kilo.

San Luis Potosí - $26 a $64 pesos el kilo.

Ciudad de México (CDMX) - $20 a $64 pesos el kilo.

Estado de México (Edomex) - $20 a $64 pesos el kilo.

Querétaro - $28 a $64 pesos el kilo

Jalisco - $23 a $65 pesos el kilo.

Nuevo León - $20 a $65 pesos el kilo.

Durango - $30 a $69.90 pesos el kilo

Coahuila - $26.9 a $79.90 pesos el kilo

Regiones en las que el huevo supera los $70 pesos el kilo en México

Las regiones con el precio más alto del huevo son Coahuila ubicándose en $26.90 a $79.90 pesos el kilo , seguido de Durango que va desde los $30 hasta los $69.90 pesos el kilo.

Por otro lado, las regiones que superan los $60 pesos son: Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Nuevo León.

¿En dónde se vende más barato el kilo de huevo?

Las regiones con el precio más bajo del huevo son Oaxaca ubicándose desde los $26 hasta los $46.90 pesos el kilo, Chiapas donde alcanza los $49.90 pesos por este alimento, seguido de Campeche en $51 pesos el kilo.

¿Por qué aumentó el precio del huevo en México?