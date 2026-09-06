Comida con gusanos y echada a perder: denuncian médicos del Hospital General de México tras brote de salmonella

Luego de que un brote de salmonella afectara a 145 médicos residentes y de alta especialidad del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, personal del lugar denunció el mal estado de los alimentos que se les brindaba en el servicio de comedor.

Muchos de los afectados presentaron desde el 31 de agosto un cuadro grave de gastroenteritis infecciosa causada por la bacteria Salmonella y por Escherichia coli (o E. coli).

Por ello, la Secretaría de Salud confirmó que se decidió suspender el servicio subrogado de comedor del hospital, mientras que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno realizó inspecciones en el lugar para determinar cómo se originó la contaminación.

Médicos denuncian el mal estado en que estaban los alimentos del comedor

Tras el brote, enfermeros y médicos denunciaron que en diversas ocasiones la comida que les servían estaba en mal estado, incluso con gusanos o larvas.

Pero el problema no acaba ahí, ya que los mismos pacientes y sus familiares han denunciado el estado en que se encuentran los baños o la cafetería del nosocomio.

Un lugar donde se supone que deberían cumplirse estrictas medidas de higiene y seguridad, pero donde, paradójicamente, los médicos en vez de curar, terminan enfermándose.