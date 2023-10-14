Aseguran que Bruce Willis perdió la alegría de vivir; el actor ya no puede hablar ni leer

El estado de salud de Bruce Willis sigue siendo desalentador, pues a casi 10 meses de recibir el diagnóstico de demencia frontotemporal, el actor continúa a la baja, tanto así que aseguran que ya es incapaz de comunicarse.

¿Qué es la demencia frontotemporal, enfermedad que padece Bruce Willis?

En febrero de 2023, Bruce Willis fue diagnosticado con demencia frontotemporal, un término general que se utiliza para definir un grupo de trastornos cerebrales que afectan principalmente los lóbulos frontal y temporal del cerebro, á reas que se asocian generalmente con la personalidad, la conducta y el lenguaje .

La demencia frontotemporal es un trastorno cerebral que destruye lentamente la memoria y la capacidad de pensar. Lamentablemente, hasta el momento, no existe ninguna cura y no hay forma de detener su avance o de prevenir esta enfermedad.

Bruce Willis es incapaz de comunicarse, revela amigo cercano al actor

De acuerdo con Glenn Gordon Caron, íntimo amigo del actor, una de las actividades que Bruce Willis más disfrutaba era la lectura y poder conversar con amigos, inclusive muchos los consideraban como un lector voraz; sin embargo, hoy en día ha perdido toda capacidad de comunicarse.

"Adoraba despertarse cada mañana y tratar de vivir al máximo. Así que la idea de que ahora vea todo a través de una puerta mosquitera, por así decirlo, tiene muy poco sentido", dijo Glenn Gordon Caron al revelar que el actor de 67 años ya ha perdido toda la alegría de vivir.

Pese al desalentador diagnóstico del actor, Gordon Caron añadió que desde entonces ha intentado mantenerse al pendiente de la salud de su amigo y compañero porque "Es realmente un tipo increíble, cuando estás con él, sabes que es Bruce y estás agradecido de que esté aquí. Mi sensación es que entre uno y tres minutos sabe quién soy yo".

Finalmente, el también creador de la serie 'Luz de Luna', añadió que la situación no solo ha sido complicada para Willis sino también para toda su familia porque termina siendo muy desgarrador ver perder su esencia y alegría a una persona tan valiosa como lo era el actor.