Hacer bullying podría tener penas de cárcel en la CDMX

Diputados en el Congreso de la Ciudad de México, busca imponer penas de 6 meses a 5 años de cárcel, por cometer bullying dependiendo del caso concreto en la Ciudad de México.

Mediante una iniciativa de ley que busca adicionar un artículo 148 Ter al Código Penal para el Distrito Federal, el diputado panista, Ricardo Rubio propuso adicionar como un nuevo delito, el bullying o acoso escolar, en la Ciudad de México.

El panista explicó que “la propuesta busca sancionar a quienes ejerzan con intención violencia física, verbal o psicológica a cualquier estudiante, de forma reiterada y a lo largo del tiempo, con lo que se impondrían penas desde los 6 meses, hasta los 5 años de prisión, dependiendo del caso concreto del cual se trate”.

Añadió que “si bien los niños no pueden ir a prisión, se trata de una medida disuasoria del delito, pues es una propuesta que busca concientizar a los más pequeñitos de nuestra ciudad, que el acoso escolar se trata de una conducta delictiva”. Por otro lado, indicó que “las y los estudiantes de educación media superior, sí podrían llevar procesos penales, ante los tutelares de menores de la capital del país por la comisión de este nuevo delito, y a partir de la educación superior, las y los acosadores podrían ir a los diferentes reclusorios de la Ciudad de México”.

Acoso escolar también pude ser cometido por docentes.

El diputado blanquiazul subrayó que el acoso escolar no sólo se trata de una conducta que se comete entre estudiantes, sino que, en ocasiones incluso llega a cometerse por docentes, quienes abusando de su relación, bloquean académicamente a sus alumnos convirtiéndose en un hostigamiento tal que, algunas veces produce que el alumno llegue a pensar en el suicidio, o en los peores casos, de facto acabe con su vida.

El también integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, añadió que, de acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de Barcelona, la falta de un tipo penal específico de bullying o acoso escolar, genera que las y los estudiantes afectados por estas conductas “tengan que acudir, en el mejor de los casos, a otros tipos penales que se asemejen, y en los casos más tristes y más graves, las y los estudiantes lamentablemente se quiten la vida”, sentenció.