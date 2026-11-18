La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) emitió dos nuevas fichas de búsqueda bajo el protocolo Alerta Amber tras la desaparición de dos adolescentes en la zona oriente de la capital. Se trata de Melissa Nicole Rufino Valencia y Dayana Lizeth Contreras González, ambas de 14 años de edad, de quienes se perdió contacto el martes 17 de noviembre de 2026 en la colonia Santa María Aztahuacán, alcaldía Iztapalapa. Las autoridades han solicitado el apoyo urgente de la ciudadanía para su pronta localización, ya que las primeras horas tras su desaparición resultan determinantes para garantizar su integridad física.

Melissa Nicole desapareció en Santa María Aztahuacán

Melissa Nicole Rufino Valencia, de 14 años de edad, fue vista por última vez alrededor de las 12:30 horas del martes 17 de noviembre en la colonia Santa María Aztahuacán, dentro de la alcaldía Iztapalapa, formalizándose la denuncia correspondiente este miércoles 18 de noviembre. La adolescente mide 1.59 metros, es de complexión delgada, piel morena clara, cabello quebrado de color negro y ojos rasgados café oscuro.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Melissa Nicole Rufino Valencia, de 14 años, vista por última vez el 17 de Noviembre, en la colonia Santa María Aztahuacan, alcaldía Iztapalapa. pic.twitter.com/7W6100FEkM — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) November 18, 2026

Para facilitar su identificación en la vía pública, es clave prestar atención a sus señas particulares, ya que cuenta con dos perforaciones en la mejilla derecha. Al momento de su desaparición, vestía un juego completo de pants azul con rayas blancas a los costados, tenis blancos y portaba una mochila negra.

Se busca a Dayana Lizeth en la misma colonia de Iztapalapa

Por otro lado, se activó la Alerta Amber CDMX para dar con el paradero de Dayana Lizeth Contreras González, también de 14 años de edad, quien fue vista por última vez el mismo martes 17 de noviembre cerca de las 13:40 horas en la colonia Santa María Aztahuacán, en la alcaldía Iztapalapa. La denuncia ante las autoridades quedó registrada igualmente este 18 de noviembre.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Dayana Lizeth Contreras González, de 14 años, vista por última vez el 17 de Noviembre, en la colonia Santa María Aztahuacan, alcaldía Iztapalapa. pic.twitter.com/2szdbLsluZ — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) November 18, 2026

Dayana Lizeth mide 1.56 metros, es de complexión delgada, piel clara, cabello lacio castaño oscuro y ojos medianos café oscuro. Entre sus rasgos distintivos destacan perforaciones en el costado derecho de la nariz y en el ombligo, cicatrices en la pierna izquierda arriba de la rodilla, así como cicatrices de acné en ambas mejillas. El día que se perdió contacto con ella llevaba puesto un pants y sudadera azul rey con franjas blancas a los costados, además de una sudadera blanca y tenis blancos.

Si usted cuenta con cualquier información que ayude a dar con la ubicación de Melissa Nicole Rufino Valencia o Dayana Lizeth Contreras González, puede comunicarse de inmediato a las líneas de la Fiscalía de Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada: