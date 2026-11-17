La Fiscalía General del Estado de Sinaloa mantiene activas dos fichas de búsqueda bajo el protocolo Alerta Amber tras la desaparición de dos adolescentes en distintos municipios de la entidad. Se trata de Ana Elisa Ibarra Ruiz y Manuel Ricardo Hernández Piña, ambos de 16 años de edad, quienes salieron de sus respectivos domicilios sin que hasta el momento se tenga noticia de su ubicación. Las autoridades solicitaron el apoyo urgente de la ciudadanía para su pronta localización, ya que se teme por su integridad física o que puedan ser víctimas de la comisión de algún delito.

Ana Elisa Ibarra desapareció en Culiacán el 13 de noviembre

Ana Elisa Ibarra Ruiz, de 16 años de edad, salió de su domicilio ubicado en la colonia Industrial El Palmito, en Culiacán, Sinaloa, el pasado viernes 13 de noviembre de 2026. La denuncia formal por su desaparición quedó registrada ante las autoridades el lunes 16 de noviembre. Ana Elisa mide 1.65 metros, es de complexión mediana, tez morena clara, cabello largo y lacio de color negro, ojos medianos café oscuro, boca mediana, labios gruesos y nariz mediana convexa. La ficha oficial no reporta señas particulares ni especifica la ropa que vestía al momento de perderse contacto con ella, por lo que la difusión de su rostro resulta fundamental.

SE SOLICITA LA COLABORACIÓN DE LA SOCIEDAD PARA LOCALIZAR A LA ADOLESCENTE. #AlertaAmberSinaloa #FiscaliaSinaloa pic.twitter.com/hCiJuoFibE — Alerta Amber (@AAMBER_sin) November 17, 2026

Se busca a Manuel Ricardo en el municipio de Guasave

Por otro lado, la Fiscalía activó la Alerta Amber para dar con el paradero de Manuel Ricardo Hernández Piña, también de 16 años de edad, quien salió de su vivienda ubicada en el Ejido Campo Figueroa, en Guasave, Sinaloa, el domingo 15 de noviembre de 2026, formalizándose la denuncia el 16 de noviembre. Manuel Ricardo mide 1.74 metros, es de complexión robusta, tez morena clara, cabello corto y chino de color negro, ojos grandes café oscuro, boca mediana, labios semigruesos y nariz mediana. Como seña particular clave para su identificación, presenta un lunar debajo de la barbilla. El día que desapareció llevaba puesta una sudadera color tinto, playera azul rey, short negro y tenis negros.

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Si usted cuenta con cualquier información que ayude a dar con la ubicación de Ana Elisa o Manuel Ricardo, puede comunicarse de inmediato a las líneas oficiales de Alerta Amber Sinaloa: