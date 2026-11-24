La Fiscalía General del Estado de Guanajuato activó dos nuevas fichas de búsqueda dentro del protocolo Alerta Amber tras la desaparición de dos menores de edad en distintos puntos de la entidad. Se trata del niño Osvaldo Israel Rodríguez Luna, de 11 años, y del adolescente Jonathan Isaac Trujillo Ramos, de 17 años de edad. Las autoridades solicitaron la colaboración urgente de la ciudadanía para difundir sus fotografías y características físicas, ya que dada su minoría de edad se teme por su integridad o que puedan ser víctimas de algún delito.

Urge localizar al niño Osvaldo Israel en Guanajuato capital

El pequeño Osvaldo Israel Rodríguez Luna, de 11 años de edad, fue visto por última vez el lunes 23 de noviembre de 2026 en el municipio de Guanajuato, Guanajuato, emitiéndose su ficha oficial de búsqueda este martes 24 de noviembre. El menor mide 1.20 metros, pesa 45 kilos, tiene el cabello lacio de color castaño oscuro y ojos alargados café oscuro. Para facilitar su identificación en la vía pública, es fundamental prestar atención a sus señas particulares, ya que cuenta con cicatrices en el antebrazo derecho. Al momento de su desaparición vestía una playera verde y pantalón negro.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato del niño Osvaldo Israel Rodríguez Luna de 11 años, Guanajuato, Gto. ¡Ayúdanos a localizarlo! pic.twitter.com/YXd06E9XZZ — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) November 24, 2026

Se busca al adolescente Jonathan Isaac en León

Por otro lado, se activó la Alerta Amber Guanajuato para dar con el paradero de Jonathan Isaac Trujillo Ramos, de 17 años de edad, quien fue visto por última vez el domingo 22 de noviembre de 2026 en el municipio de León, Guanajuato. Jonathan Isaac mide 1.60 metros, pesa 55 kilos, tiene el cabello lacio de color castaño oscuro y ojos ovalados. Entre sus rasgos distintivos destacan un piercing en el lado izquierdo de la nariz, aretes en ambos lóbulos, así como un tatuaje con la leyenda “Trujillo” en uno de los antebrazos y otro en el dedo índice con el nombre “Jonathan”. El día que se perdió contacto con él llevaba puesta una sudadera negra, pantalón azul y tenis blancos.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato del adolescente Jonathan Isaac Trujillo Ramos de 17 años, León, Gto. ¡Ayúdanos a localizarlo! pic.twitter.com/o8FC0SH9Rt — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) November 24, 2026

Si usted cuenta con cualquier información que ayude a dar con la ubicación de Osvaldo Israel Rodríguez Luna o Jonathan Isaac Trujillo Ramos, puede comunicarse de inmediato a las líneas de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato al teléfono 800 DNUNCIA (368-62-42) o al número de emergencias 911.