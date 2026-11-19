La Fiscalía General del Estado de Guanajuato mantiene activas dos fichas de búsqueda dentro del protocolo Alerta Amber tras la desaparición de dos adolescentes de 15 años de edad en distintos municipios de la entidad. Se trata de Evan Israel Chávez Rodríguez y Stiven Salomón Alfaro Ochoa, de quienes se perdió contacto el pasado martes 17 de noviembre de 2026. Las autoridades solicitaron la colaboración urgente de la ciudadanía para difundir sus datos y fotografías, ya que dada su minoría de edad se teme por su integridad o que puedan ser víctimas de algún delito.

Evan Israel desapareció en el municipio de Salamanca

Evan Israel Chávez Rodríguez, de 15 años de edad, fue visto por última vez el martes 17 de noviembre de 2026 en el municipio de Salamanca, Guanajuato, emitiéndose su ficha oficial de búsqueda este jueves 19 de noviembre. El adolescente mide 1.80 metros, pesa 75 kilos, tiene el cabello lacio de color negro y ojos redondos café oscuro. Para facilitar su identificación en la vía pública, es fundamental prestar atención a sus señas particulares, ya que cuenta con un lunar en el labio superior, así como una cicatriz en la cabeza y otra en el brazo a la altura de la muñeca, todas ubicadas del lado derecho. Al momento de su desaparición vestía un short con cuadros blancos y negros, camisa gris y tenis grises con suela blanca.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato del adolescente Evan Israel Chávez Rodríguez de 15 años, Salamanca, Gto. ¡Ayúdanos a localizarlo! pic.twitter.com/vfeWS7JAO6 — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) November 19, 2026

Se busca al joven hondureño Stiven Salomón en Irapuato

Por otro lado, se activó la Alerta Amber Guanajuato para dar con el paradero de Stiven Salomón Alfaro Ochoa, también de 15 años de edad y de nacionalidad hondureña, quien fue visto por última vez el mismo martes 17 de noviembre de 2026 en el municipio de Irapuato, Guanajuato. La ficha correspondiente fue emitida el miércoles 18 de noviembre. Stiven Salomón mide 1.68 metros, pesa 45 kilos, tiene el cabello rizado de color negro y ojos ovalados café oscuro. Aunque el documento oficial no señala señas particulares visibles, detalla que el día que se perdió contacto con él llevaba puesto un pantalón de mezclilla azul y chamarra café.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato del adolescente Stiven Salomón Alfaro Ochoa de 15 años, Irapuato, Gto. ¡Ayúdanos a localizarlo! pic.twitter.com/gFpIf16uHd — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) November 18, 2026

Si usted cuenta con cualquier información que ayude a dar con la ubicación de Evan Israel Chávez Rodríguez o Stiven Salomón Alfaro Ochoa, puede comunicarse de inmediato a las líneas de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato al teléfono 800 DNUNCIA (368-62-42) o al número de emergencias 911.