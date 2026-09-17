La historia de “Bebé Madison”, niña hallada sin vida en una maleta y que nadie ha identificado en 10 años

Un terrible hallazgo puso en alerta a las autoridades: una niña fue encontrada dentro de una maleta negra, pero diez años después de aquella tragedia la menor no ha sido identificada y solo fue conocida como "Bebé Madison".

Su historia se dio a conocer en Estados Unidos, cuando aquella maleta fue encontrada con sus restos envueltos en una bolsa de basura blanca.

¿Qué se sabe de "Bebé Madison", la niña hallada en una maleta?

El 17 de septiembre de 2016 se reportó el hallazgo de una maleta que fue abandonada a costado de la carretera Interestatal 45 en Madisonville, Texas.

Desde ese momento se ha trabajado para saber quién es la pequeña, de quien en 2016 y en 2024 se dio a conocer la reconstrucción de su posible rostro.

Diez años después de estos hechos, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en Houston y la Oficina del Alguacil del Condado de Madison continúan al pidiendo ayuda para identificarla.

"El 17 de septiembre de 2016, se hallaron los restos óseos de una niña pequeña cerca de la carretera interestatal 45 en Madisonville, Texas, envueltos en una bolsa de basura blanca y colocados dentro de una maleta negra", informó el FBI.

Así podría lucier "Bebé Madison" tras recreación de su rostro

Un informe del FBI señala que la niña podría ser una menor hispana y cuando fue encontrada podría heber tenido entre dos y cinco años de edad. Se cree que tiene descendencia de una familia de El Salvador y Nuevo León, México.

El FBI publicó dos imágenes para recrar cómo podría ser la menor, así como un vestido que fue encontrado al momento de ser hallada y que traía puesto.

Inicialmente se creyó que la mandíbula inferior de la pequeña era más pequeña de lo normal, una afección conocida como micrognatia, pero tras evaluaciones forenses e investigaciones ahora se cree que la niña no la padecía.

The #FBI seeks assistance with identifying an unknown female child, known only as "Baby Madison", whose remains were found wrapped in a white garbage bag and placed inside a black suitcase off Interstate 45 in Madisonville, Texas, on September 17, 2016: https://t.co/qWMX5vtL9v pic.twitter.com/pBNv5XXGlN — FBI Most Wanted (@FBIMostWanted) September 17, 2026

Niña encontrada tenía una sonda al ser hallada

Cuando fue encontrada traía puesto un pañal de talla custro y un vestido rosado de talla 4T de la marca "Mon Petit" que tenía la inscripción "Follow Your Dreams".

Además tenía una sonda de alimentación y, durante su vida, habría requerido de cuidados médicos. Tenía el cabello largo, grueso y negro.

El FBI publicó los medios de contacto en caso de que alguien tenga información clave para poder identificar a la menor y su familia, esto a través de la Oficina del FBI en Houston al (713) 693-5000 o con la Oficina del Sheriff del Condado de Madison al (936) 348-2755, extensión 322.

