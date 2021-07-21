Australiano huye de cuarentena COVID, usó sábanas amarradas

Un australiano de 39 años, fue arrestado y enfrenta cargos luego que usó una cuerda hecha con sábanas amarradas para bajar de una habitación de hotel en un cuarto piso y huir de la cuarentena por COVID-19. El hombre fue arrestado mientras se dirigía de regreso a la ciudad de Queensland.

Hombre escapa de confinamiento utilizando "cuerda" hecha con sábanas amarradas

El pasado lunes 19 de Julio de 2021, el hombre llegó a Australia Occidental en un vuelo procedente de Brisbane. Él no había completado un pase "G2G" (un pase sanitario que se llena en línea) antes de su llegada, por lo que se completó un pase manual al entrar a Australia Occidental. La solicitud de "G2G" fue rechazada porque no cumplía con ninguna categoría de exención bajo las restricciones existentes para Queensland y se le emitió una orden para salir de Australia Occidental en un plazo no mayor a 48 horas.

Entonces se ordenó que el hombre pasara la noche en un hotel en cuarentena temporal, por lo que fue trasladado a un hotel de Rivervale donde se reportó que alrededor de las 12:45 de la mañana del día 20 de julio, usó una cuerda hecha con sábanas amarradas para bajar de una habitación de hotel en un cuarto piso y huir de la zona.

Un grupo de oficiales lo localizaron a las 8:55 de la mañana (hora local) en "Beaufort Street" cerca de "Second Ave" en Mt. Lawley, y de inmediato fue puesto bajo custodia.

El hombre de 39 años y originario de Queensland fue acusado de conformidad con las disposiciones de la Ley de Manejo de Emergencias.

Hombre huye de cuarentena por utilizando sábanas amarradas|Western Australia Police Force

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¿Qué es un "G2G PASS"?

Un pase "G2G", es una aplicación en línea que le permite completar su registro y declaración obligatorios, que debe hacerse antes de ingresar a Australia Occidental. Cada vez que ingresa a Australia Occidental, debe enviar una nueva solicitud para asegurarse de que las autoridades tengan información actualizada sobre su estado de salud y el lugar desde donde viaja.