¿Buscas chamba? Publican 3 mil vacantes en CDMX; ofrecen salarios de hasta 28 mil pesos

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México informó que en la capital del país se están ofertando 3 mil 010 vacantes con todas las prestaciones de ley; algunas de ellas alcanzan salarios de hasta 28 mil pesos.

Estas oportunidades de empleo, publicadas en el Periódico de Ofertas de Empleo de la CDMX, están dirigidas para aquellos que no cuentan con experiencia profesional, pero también para los que cuentan con estudios profesionales concluidos y buscan un sueldo por arriba del salario mínimo.

José Luis Rodríguez Díaz de León, secretario de Trabajo y Fomento al Empleo, mencionó que las vacantes se duplicaron durante la primera quincena de octubre. Con esto, se prevé que los capitalinos tengan mayores posibilidades de encontrar un trabajo al postularse a una de las 3 mil ofertas.

Estas son las vacantes publicadas en el Periódico de Ofertas de Empleo de CDMX

De acuerdo con la dependencia, las personas con escolaridad básica podrán encontrar vacantes en los siguientes rubros:



Guardias de seguridad

Ayudantes de cocina

Operadores de torno

Fresadores

Vendedores de farmacia

Baristas

Choferes de camión

Tablajeros

Pulidores

Meseros

Auxiliares de limpieza

Gestores de cobranza

Pintores

Jardineros

Camaristas

Guillotinistas

Prensistas en rotativa, entre otros.

En el caso de los profesionistas, actualmente se ofertan empleos en áreas de contabilidad, recursos humanos, enfermería, análisis de nómina, analistas de reclutamiento, ingenieros de validación, desarrolladores NET, ingenieros en sistemas, ejecutivos de telemarketing, electromecánicos, y técnicos de aire acondicionado.

¿Cómo postular a las vacantes del Periódico Ofertas de Empleo de la CDMX?

Los interesados en alguna de estas vacantes deben consultar el Periódico Ofertas de Empleo en este enlace.

El sitio se actualiza cada 15 días y para utilizar el portal solo se requiere identificar la vacante adecuada al nivel de escolaridad, marcar la alcaldía donde se ubica la plaza, anotar el ID y esperar a que el personal de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México se ponga en contacto.

La actual edición cuenta con 3 mil 010 vacantes que ofertan todas las prestaciones de ley y salarios que, en algunos casos, superan los 28 mil pesos mensuales.