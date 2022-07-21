Subastarán chaqueta que Buzz Aldrin portó en primera misión a la Luna

La chaqueta que portó el astronauta Edwin Eugene Aldrin Jr. (Buzz Aldrin), durante el histórico vuelo en la primera misión a la Luna, será subastada el próximo 26 de julio (2022) en Nueva York.

La emblemática chaqueta que utilizó el astronauta Buzz Aldrin en aquel histórico primer paseo del hombre en la Luna, saldrá a subasta el próximo día 26 de julio en la casa Sotheby´s de Nueva York.

Además de la histórica prenda, que expertos aseguran podría ser vendida entre 1 y 2 millones de dólares (entre unos 20 y 40 millones de pesos), serán subastados otros objetos de las "aventuras espaciales" que Buzz Aldrin conservó durante muchos años en una colección personal.

La colección bautizada como: "Buzz Aldrin: un ícono americano", será presentada por la icónica casa de subastas de Sotheby´s en Nueva York, como "la colección de exploración espacial más importante en salir al mercado".

Entre la colección de Edwin Eugene Aldrin Jr. (Buzz Aldrin), se incluirán algunos objetos de la misión del Apolo 11, que lo llevó a la Luna, además de algunos objetos del Gemini 12, un vuelo espacial tripulado de 1966, cuando Buzz Aldrin dio sus primeros paseos espaciales.

Buzz Aldrin inside Apollo 11 lunar module, 1969: pic.twitter.com/MRoeLcP2ON — Michael Beschloss (@BeschlossDC) July 20, 2022

La chaqueta que usó en el espacio el segundo hombre que llegó a la Luna

Cabe señalar que la chaqueta que Buzz Aldrin portó en primera misión a la Luna, es el objeto más llamativo de la subasta. Se trata de una chaqueta en color blanco y fabricada con una tecnología de teflón que en la manga izquierda lleva la bandera estadunidense, mientras que en los bolsillos frontales tiene un logotipo de la NASA y otro del Apolo 11. Por supuesto, además de su identificación: "E.Aldrin".

En la subasta también se encuentra la palanca del interruptor averiado del Apolo 11 que estuvo a punto de dejar la cápsula espacial en la Luna, además del rotulador que Buzz Aldrin aplicó en el lugar de la palanca y que gracias a este, pudieron "regresar a casa".

En los objetos también se incluye una bandera con el lema "Go Army, Beat Navy" que Buzz Aldrin ondeó en el espacio, además de documentos acerca de esas históricas misiones, entre los que se desatacan: diccionarios, instructivos y por supuesto que planes de vuelo.