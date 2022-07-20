Día internacional de la Luna: ¿Qué es y cuándo se celebra?

Cada 20 de julio es cuando se celebra el Día Internacional de la Luna, que es una fecha para recordar un acto trascendental en la historia de la humanidad: la primera vez que el hombre llegó a la Luna en la misión Apolo 11.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró que el 20 de julio sería recordado como el Día Internacional de la Luna, sobre “cooperación internacional en la utilización del espacio extraterrestres con fines pacíficos”.

Con ello, la ONU pretende rememorar el aniversario del primer aterrizaje del ser humano en la Luna como parte de la misión Apolo 11 y crear conciencia pública sobre la exploración y utilización sostenible de la Luna.

El primer hombre en la Luna

La misión Apolo 11 se lanzó desde Cabo Kennedy el 16 de julio de 1969 lo que representó un pasó para el hombre sobre el conocimiento del astro.

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La misión fue tripulada por el Comandante Neil Armstrong, por el piloto del módulo de comando, Michael Collins y el piloto del módulo Luna Edwin “Buzz” Aldrin. Se estima que 650 millones de personas vieron la imagen televisada de Armstrong.

Aproximadamente a las 109 horas, 42 minutos después del lanzamiento, Armstrong pisó la luna. Unos 20 minutos después, Aldrin lo siguió, ambos pasaron 21 horas y 36 minutos en la superficie de la luna. Por ello el 20 de julio es conocido como el Día Internacional de la Luna.

El Apolo 11 y sus tripulantes regresaron a la Tierra el 24 de julio de 1969, no sin antes dejar medallones conmemorativos con los nombres de los tres astronautas del Apolo 1 que perdieron la vida en un incendio en la plataforma de lanzamiento y dos cosmonautas que también murieron en accidentes.

¿Cuál era la misión del Apolo 11 en la Luna?

La misión de los astronautas en el Apolo 11 era recolectar muestras de materiales de la superficie lunar para regresar a la Tierra. También debían fotografíar extensamente el terreno.

Los astronautas del Apolo 11 trajeron alrededor de 382 kilos de roca lunar a la Tierra y hasta la fecha es materia de objeto de estudio por la NASA. Por lo que se sigue recordando la hazaña en el Día Internacional de la Luna.

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La NASA avanza en su regreso a la Luna

En 62 años, la NASA ha seguido avanzando en tecnología para regresar a la Luna, por lo que ahora trabaja en la misión Artemis, la cual llevará a la primera mujer y la primera persona de color, utilizando tecnologías innovadoras para explorar más superficie lunar que nunca.

A partir de este 2022, y a lo largo de la década, la NASA enviará instrumentos científicos y demostraciones de tecnología a la superficie lunar. Por lo que antes de aterrizar en la Luna, volarán dos misiones alrededor de la Luna para probar los sistemas de exploración.

Sin embargo, actualmente Marte es el objetivo de exploración de la NASA.

