“Le entregué documentos a AMLO”: Cabeza de Vaca rompe el silencio sobre el huachicol fiscal en México

La trama del huachicol fiscal en México. En el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se registraron alrededor de 600 mill millones de pesos, a esto sumándole lo que se ha acumulado en el gobierno actual, convirtiéndose en uno de los robos más grandes en la historia del país.

En este camino, se ha querido enlodar a otros funcionarios como Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas , quien rompió el silencio en una entrevista para Hechos AM con Manuel López San Martín.

“Una operación de esta magnitud no pudo llevarse a cabo cuando involucra a 7 Secretarías de estado, sin involucrar a Palacio Nacional”, compartió el funcionario para Azteca Noticias.

Cabeza de Vaca asegura que advirtió a AMLO sobre el origen del huachicol fiscal

El exgobernador de Tamaulipas asegura que el tema del huachicol fiscal en México comenzó con Andrés Manuel López Obrador, incluso asegura que le habló sobre la problemática al entonces presidente del país.

En noviembre del 2019, se realizó un operativo en Tamaulipas, en el que se decomisaron alrededor de 30 pipas con más de 500 mil litros de combustible importado ilegalmente. Ahí, a palabras de Francisco García, comienza el huachicol fiscal.

“No solamente le avise, le entregué documentos adicionales donde le hice ver cuáles eran los grupos criminales que ya contaban con órdenes de aprehensión (...) Se hicieron señalamientos muy claros, se habló con los directivos generales de las aduanas”, explicó el exgobernador de Tamaulipas.

Cabeza de Vaca habla sobre su refugio en EU y el desafío a AMLO

Actualmente, Francisco García Cabeza de Vaca vive en Texas, Estados Unidos, pues asegura que no quiere que le pase lo mismo que a Ernesto Ruffo. Además aseguró ser un gobernador que en su tiempo incomodó a AMLO.

“Soy el único gobernador en la historia de este país que ha llevado a cabo un proceso de desafuero”, dijo el funcionario.

Asegura que no teme que lo maten; sin embargo, afirma que le da pavor que las cosas en México continúen como hasta ahora, violentando el estado de derecho.

