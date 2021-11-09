Video: Cabra confunde su reflejo y ataca ventana de metro en Estambul

Un grupo de cabras deambula por las calles de Estambul, capital de Turquía, cuando se acercan a una estación del metro de la ciudad. Una cabra confunde su reflejo en una de las ventanas del metro, después de examinarla y ver sus propios movimientos, la ataca.

Cabra ataca ventana del metro de Estambul tras ver su propio reflejo

Imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran a una de cabra caminando hacia la zona de un ascensor del metro, que posteriormente ataca porque confunde su reflejo.

El video de vigilancia fue publicado por la municipalidad de Estambul y muestran los instantes justos en que la cabra camina frente a una de las ventanas del elevador del metro ubicado en el distrito de Basaksehir y después de unos momentos, la cabra golpea el vidrio hasta romperlo.

La cabra, que deambulaba con otras cuatro carbas, abandonó el área después de que el vidrio se rompió. Nadie resultó herido.

#Video | #Cabra confunde su reflejo y ataca ventana del metro en #Estambul. Todo quedó grabado en video.



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No es la primera vez que una cabra confunde su propio reflejo

Durante el pasado mes de agosto, en redes sociales rondaron imágenes del vídeo de una cabra que confunde su reflejo en un coche, por lo que súbitamente comienza a dar cabezazos al vehículo.

En las imágenes se aprecia cómo la cabra le da de golpes al vehículo durante unos 30 segundos que dura el video. En redes sociales las imágenes desataron un debate.

Cabra confunde su reflejo y golpea vehículo.|“Twitter:SocialDrive_es”

Cabra desata un debate en redes sociales

El video de ls cabra golpando al vehículo, desató un debate en redes sociales. Por un lado, muchos usuarios se rieron del peculiar momento y algunos hasta bromearon con el singular ataque.

Usuarios en redes sociales:

"Ves porque hay que llevar el coche sucio para evitar el reflejo de cabras".

Sin embargo, otros cuantos mostraron su indignación al señalar que la persona que grabó el video, pudo haber ayudado al animal a salir del "problema", y así evitar que dañara más el vehículo.

Usuarios en redes sociales:

"Cómo se nota que el vehículo no es de quien graba".