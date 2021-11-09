Daniel Ortega llama “hijos de perra” a opositores detenidos

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, llamó “vendepatrias” e “hijos de perra del imperialismo yanquis” a los siete opositores que están detenidos en el país y que no pudieron enfrentarlo en la elección del domingo pasado.

"Esos que están presos son los hijos de perra de los imperialistas yanquis", aseveró el mandatario que fue reelegido para su quinto mandato. Y agregó que los opositores están detenidos porque “invitaban a las tropas yanquis para que invadieran Nicaragua”.

Daniel Ortega consideró que los opositores detenidos deberían irse a Estados Unidos porque “esos no son nicaragüenses, dejaron de serlo hace rato, no tienen patria”.

Asimismo, el mandatario arremetió contra la comunidad internacional y calificó al gobierno de España y a la Unión Europea de “fascistas y nazis” que odian a los pueblos que luchan por independizarse, y acusó a Estados Unidos de “querer adueñarse” de Nicaragua.

MENSAJE DEL PRESIDENTE DANIEL ORTEGAhttps://t.co/JJOXaFNYhS — omar gonzález (@omartodavia) November 9, 2021

Daniel Ortega también llamó “descendientes del franquismo y hermanos de Hitler” a España y la Unión Europea tras rechazar su triunfo en Nicaragua, y subrayar la falta de garantía democrática durante el proceso electoral del domingo.

“Es hora ya de que Europa entienda de una vez por todas que en estas tierras, en estos pueblos, en estas naciones, que aquí en Nicaragua, gobierna el pueblo nicaragüense y no los gobiernos europeos”, expresó desde la Plaza de la Revolución de Managua.

Daniel Ortega gana la elección con opositores detenidos

Daniel Ortega fue reelegido junto con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, tras obtener el 75.92 por ciento de los votos en los comicios del domingo pasado, según el informe del Consejo Supremo Electoral, en los cuales no tuvo opositores.

Dicha elección estuvo marcada por las detenciones arbitrarias de los candidatos de oposición de Daniel Ortega, así como de activistas y periodistas.

Además, medios de comunicación internacionales denunciaron hostigamiento, restricciones y obstáculos durante el ejercicio de su labor al cubrir la elección presidencial.

Por lo que Daniel Ortega calificó a los periodistas de “sinvergüenzas” y justificó que no estuvieran acreditados porque eran "espías" de las grandes corporaciones: “sabemos que son empleados de las agencias de inteligencia de Norteamérica. Esos no entran aquí", remarcó.