OMS asegura que cadáveres en Libia no representan riesgo para la salud

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que los cadáveres que aún no se recuperan en Libia tras las inundaciones no representan peligro para la salud de los sobrevivientes, en cambio la falta de agua potable y alimentos sí son un riesgo.

Asimismo pidió a la ciudadanía no realizar entierros o cremaciones masivas, ya que una mala gestión puede tener efectos negativos para las familias y generar problemas sociales o legales.

La OMS explicó que los cuerpos de víctimas de desastres naturales y conflictos no suelen representar riesgo para la salud, debido a que las personas que mueren por traumatismos, ahogamiento o incendio no suelen albergar organismos que causan enfermedades.

|Reuters

“Aunque la presencia de cuerpos de víctimas de catástrofes naturales o conflictos puede generar angustia en las comunidades afectadas, la creencia de que los cadáveres causan epidemias no está respaldada por pruebas”, indicó la organización en un comunicado.

Agregó que los sobrevivientes a una catástrofe natural, como las inundaciones en Libia, “tienen más probabilidad de propagar enfermedades que los cuerpos” que aún no se han recuperado en el país.

¿Cuándo los cuerpos representan un riesgo para la salud?

No obstante, la OMS alertó que en algunas ocasiones los cuerpos si representan riesgos para la salud de las personas, pero solo en casos muy específicos; es decir cuando las víctimas mueren por algún tipo de virus.

“Las muertes que se producen por enfermedades infecciosas como el ébola o el cólera, o cuando el desastre tiene lugar en una zona endémica para estas enfermedades infecciosas”.

Sin embargo, la OMS indicó que el riesgo de los cadáveres radica en que tengan contacto con fuentes de agua, ya que esto sí puede provocar problemas sanitarios.

“Los cuerpos pueden dejar escapar heces y contaminar las fuentes de agua, con el consiguiente riesgo de enfermedades diarreicas o de otro tipo”.