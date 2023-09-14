Muertes por inundaciones en Libia pudieron evitarse, asegura la ONU

Las inundaciones en Libia dejaron miles de muertos, desaparecidos y personas desplazadas, por lo cual la Organización de las Naciones Unidas (ONU) considera que este escenario pudo evitarse con un servicio meteorológico funcional.

Petteri Taalas, secretario general de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), dependiente de la ONU, mencionó que el servicio de predicción del estado del tiempo en dicho país de Medio Oriente no contaba con la tecnología apropiada para dar una alerta temprana.

“Aunque Libia solía ser un país poderoso, con servicios meteorológicos modernos en el pasado, debido a esta inacción del servicio meteorológico la inundación llegó y no hubo evacuación porque no había adecuados servicios de alerta funcionales”, destacó el directivo en conferencia de prensa este día en Ginebra, Suiza.

La Media Luna Roja contabiliza 10 mil muertos por las inundaciones en Libia.|Reuters/Ahmed Elumami.

El secretario general de la OMM concluyó que con la existencia de un servicio meteorológico funcional y autoridades de emergencia “podríamos haber evitado la mayoría de las pérdidas humanas”, así como reducir los daños materiales.

Agregó que la organización ya ha estado en contacto con las dependencias de Libia para ayudarles a reformar su sistema de predicción del estado del tiempo, pero dichas labores quedaron obstaculizadas por el clima de inseguridad en la nación.

El número de muertos por las inundaciones en Libia exceden las 10 mil personas, mientras que hay 20 mil desaparecidos y al menos 3 mil desplazados, aseguró Salem Al-Naas, director del centro de medios de la Media Luna Roja del país, equivalente a la Cruz Roja.

¿Por qué hay dos gobiernos en Libia?

Desde la caída de Muammar el Gadafi en 2011, respaldada por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Libia ha estado en conflictos internos. En 2014, existen dos gobiernos rivales.

Abdul Hamid Dbeibah es el primer ministro que despacha en Trípoli y es el gobierno reconocido internacionalmente. Mientras que en Benghazi, Ossama Hamad, es el primer ministro contrario y conocido como la administración del este. Cuenta con el respaldo de un comandante militar llamado Khalifa Hiftar.

Derna es de las ciudades más afectadas por las recientes inundaciones y está localizada en el lado este de Libia, debido a la caída de precipitaciones que detonó la fractura de dos presas. Ambos gobiernos han asegurado que brindarán ayuda a los afectados.

