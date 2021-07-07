Dan cadena perpetua a policía que mató a pareja para ir a Disneylandia

Una mujer policía fue sentenciada a cadena perpetua luego de que mató a una pareja de abuelitos en Buenos Aires, Argentina, para poder pagar un viaje a Disneylandia.

La mujer policía, identificada como Sonia Soloaga, asesinó a los abuelitos en junio de 2019 para robarles dinero con la intención de llevar a su hija a Disneylandia.

Te puede interesar: Policía mata 4 ladrones en el mismo lugar, con 22 años de diferencia

Dos años después del crimen en Buenos Aires, Argentina, la mujer policía fue sentenciada a cadena perpetua por el fiscal Óscar Ciruzzi durante una audiencia virtual por el doble homicidio de los adultos mayores y jubilados Alberto Antonio Chirico, de 71 años, y su esposa María Delia Speranza, de 63 años.

Jamás pensé vivir algo así, es algo que nunca me imaginé, vivir todo lo que estoy viviendo, hace dos años que estoy acá y que perdí muchas cosas, perdí el derecho de cuidar a mi hija, sostuvo la mujer.

Además, la pareja de la policía, Diego Alberto Pachilla, también había sido detenido por presunta complicidad en el asesinato, pero quedó absuelto al determinar que no tuvo relación con el crimen.

Policía quería festejar cumpleaños de su hija en Disneylandia

La mujer policía quería festejar los 15 años de su hija con un viaje a Disneylandia, por lo que optó por asesinar a la pareja de abuelitos en su domicilio en el barrio de Parque Avellaneda, a fin de robar entre 70 y 80 mil dólares.

Las autoridades de Argentina detectaron 10 indicios con los que tomaron la decisión para sentenciar a cadena perpetua a la policía. Entre las pruebas están mentiras y contradicciones al decir que el arma con la que cometió el crimen fue robada, pero después aceptó que mintió y dijo que la había perdido.

Además, en la ropa de la policía había dinero y restos de pólvora, su arma tenía dos balas menos y se comprobó una estrecha relación con las víctimas, con quien convivió en su propia casa para tomar café.

Te puede interesar: VIDEO: Policía vestido de civil enfrenta y mata a uno de sus asaltantes

