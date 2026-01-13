Cae “El Monstruo”, líder de la sanguinaria célula “Los Orejones” de la Unión Tepito

Las autoridades capitalinas asestaron un nuevo golpe a la estructura de mando de la Unión Tepito. En una operación coordinada fuera de los límites de la ciudad, fue detenido Sergio Iván "N", mejor conocido en el mundo criminal como “El M24” o “El Monstruo de la Unión”, identificado como uno de los colaboradores más cercanos de Óscar “N”, alias “El Lunares”, el exlíder de la organización encarcelado desde 2020.

La captura se concretó el pasado 12 de enero en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, hasta donde agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) rastrearon al imputado para cumplimentar una Orden de Aprehensión por el delito de Asociación Delictuosa Agravada.

¿Quién es "El M24" y qué son "Los Orejones"?

De acuerdo con las investigaciones de inteligencia, Sergio "N" no era un operador menor. Se le identifica como el presunto líder de una violenta célula de la Unión Tepito denominada “Los Orejones”.

Bajo su mando, este brazo armado sembró terror en la zona centro de la Ciudad de México y en los límites con el Estado de México. Las carpetas de investigación vinculan a esta facción con delitos de alto impacto como:



Homicidio

Extorsión y cobro de piso

Venta de drogas (Narcomenudeo)

Robo en diversas modalidades

#Importante | Resultado de trabajos de investigación para la desarticulación de grupos y células delictivas, compañeros de @SSC_CDMX, en coordinación con agentes de @PDI_FGJCDMX, ejecutaron una Orden de Aprehensión en el municipio de Tlalnepantla por el delito de Asociación… pic.twitter.com/PG61xlB10V — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) January 13, 2026

Operativo con "Frontera Blindada" en CDMX

El Secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, confirmó la detención a través de sus redes sociales, donde señaló que la colaboración interestatal para desarticular estos grupos que operan en la zona metropolitana fue clave para la captura.

Cabe recordar que "Los Orejones" son una célula o grupo delictivo que forma parte de la organización criminal conocida como La Unión Tepito, uno de los grupos más notorios que operan en la Ciudad de México, especialmente en zonas como Tepito y la alcaldía Gustavo A. Madero.

Esta célula se dedica principalmente a actividades como:



Extorsión y cobro de piso a comerciantes y negocios

Narcomenudeo (venta y distribución de drogas)

Homicidios

Otros delitos relacionados con la generación de violencia en colonias específicas

La Unión Tepito funciona más como una red de células semi-independientes que como un cártel totalmente centralizado, y "Los Orejones" son una de esas facciones activas en los últimos años.

