¡Se quitó el GPS y huyó en jet privado!: Así fue como Emylee Thai engañó a Medicare con 142 mdd

¡Parece sacado de una serie de policías! La justicia estadounidense finalmente logró asestar un golpe contundente al atrapar en Vietnam a Emylee Thai, una de las fugitivas más buscadas por el FBI. La historia de esta mujer, que era dueña de un laboratorio médico, es de no creerse: logró armar una red de engaño para sacarle nada más y nada menos que 142 millones de dólares al sistema de salud de Estados Unidos (Medicare).

Así operó Emylee Thai para hacer fraude millonario a Medicare

Su modus operandi consistía en cobrar millonarias pruebas genéticas que nadie necesitaba y que ni siquiera servían para los tratamientos de los pacientes. La jugada era redonda porque se alió con agencias de marketing para conseguir firmas de doctores y muestras de ADN a cambio de jugosos moches, logrando que el gobierno estadounidense le depositara en la bolsa más de 95 millones de dólares.

De quitarse el brazalete a la fuga en jet privado: El libreto criminal de Emylee Thai

Pero el verdadero drama digno de película comenzó cuando la justicia le puso las manos encima por primera vez en julio de 2022. En aquel momento, un juez le otorgó el beneficio de llevar su proceso en libertad previa al juicio con la condición de llevar un dispositivo de localización GPS en el tobillo. Sin embargo, en diciembre de ese mismo año, Thai ejecutó un plan de fuga perfecto: se retiró el brazalete electrónico, burló por completo a los agentes federales, adoptó una identidad falsa y se trepó a un avión privado para huir despavorida con rumbo a Asia, estableciendo su escondite en Vietnam durante casi tres años.

La cacería internacional rindió frutos gracias a la actualización de la lista de los fugitivos más buscados del FBI, coordinada por figuras como Kash Patel, quienes confirmaron que la estafadora ya está bajo custodia tras años en la clandestinidad. Con nuevas órdenes de arresto por manipulación de dispositivos, destrucción de registros e investigación federal, a Emylee se le acabó la fiesta en el extranjero y los agentes estadounidenses ya afinan los detalles para concretar su extradición y sentarla finalmente para vincularla a proceso.

