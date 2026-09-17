“Se destruyó en segundos": Academia de karate en Lindavista defrauda con 5 MDP a niños que viajaban a Japón

El sueño de más de 50 niños y padres de familia de representar a México en un torneo internacional en Japón se destruyó un día antes de abordar el avión, al descubrirse un fraude por más de 5 millones de pesos. La presunta estafa fue cometida por los responsables de la escuela “Galina Karate”, ubicada en la colonia Lindavista de la Ciudad de México y encabezada por José Ricardo Galina Horta y Teresa Horta, quienes cobraron entre 80 mil y 270 mil pesos por persona, incluyendo pagos extra en dólares para supuestos tours. Las familias afectadas señalaron que el responsable intentó justificarse afirmando haber sido víctima de un engaño con criptomonedas, pero no presentó pruebas ni datos reales de las agencias.

Más de 50 familias denuncian un presunto fraude de alrededor de 5 millones de pesos 🥋



Pagaron durante meses para llevar a sus hijos a un torneo de karate en #Japón, pero un día antes del viaje descubrieron que los menores ni siquiera estaban inscritos en la competencia.



La… pic.twitter.com/ChuTeIDUXO — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 17, 2026

Al indagar con las autoridades de la competencia en el país asiático, los padres confirmaron que los menores ni siquiera estaban inscritos en el torneo. Ante la gravedad de los hechos, las familias interpusieron una denuncia penal contra quienes resulten responsables por el delito de fraude, mientras que las instalaciones de la academia permanecen cerradas y los profesores se negaron a fijar una postura tras ser buscados por Azteca Noticias.