Arrestan al exalcalde de Atoyac, Veracruz, Carlos Alberto “N”, por homicidio doloso

Apenas iniciaba el año 2026 cuando un operativo de alto impacto sacudió la esfera política de la región centro de Veracruz. La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó la detención de Carlos Alberto "N", exalcalde del municipio de Atoyac, a quien se le imputa el delito de homicidio doloso calificado.

La aprehensión se concretó a las 00:05 horas de este 1 de enero, cuando agentes de la Policía Ministerial ejecutaron el mandamiento judicial emitido por un juez de control. De acuerdo con la carpeta de investigación del Proceso Penal 427/2025, los hechos por los que se le acusa ocurrieron el pasado 18 de abril de 2025 en agravio de una víctima cuya identidad se mantiene resguardada.

Trasladan al penal de La Toma a Carlos Alberto "N", exalcalde de Atoyac

Tras su aseguramiento, el exfuncionario municipal fue puesto a disposición de la autoridad judicial. Se prevé que en las próximas horas sea presentado en la sala de juicios orales ubicada en La Toma, municipio de Amatlán, para la audiencia inicial donde se formulará la imputación en su contra.

Investigación amplia: Vínculos con violencia en Potrero

Aunque la orden de captura ejecutada corresponde a hechos de abril, reportes locales señalan que la detención forma parte de una indagatoria más amplia.

De acuerdo con información local, se investiga la presunta relación del exedil con acontecimientos de violencia de alto impacto, específicamente los registrados la madrugada del 27 de octubre en la comunidad de Potrero Nuevo, donde se reportó la muerte de cuatro personas, incluido un presunto líder criminal.

La Fiscalía aseguró que el proceso se llevará a cabo con estricto apego a derecho y bajo el principio de presunción de inocencia, mientras continúan las diligencias para esclarecer plenamente su participación en los hechos delictivos que han generado expectación en la zona centro de la entidad.

